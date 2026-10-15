У Києві після аварійних відключень запрацювали графіки погодинних відключень.

Відключення світла у Києві: що відомо

Як повідомив ДТЕК, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після масованої атаки – столиця повертається до графіків відключень.

Подивитись графіки можна у чат-боті, на сайті або в додатку Київ Цифровий.

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Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Ситуація в енергосистемі

Вранці 14 жовтня Укренерго повідомляв, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Водночас ворог здійснив масовану ракетну атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок чого були знеструмлені споживачі у м. Київ, Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.

Нагадаємо, що вранці 14 жовтня у Києві сталися аварійні відключення світла через масований російський удар по енергетичних об’єктах столиці та області. Стабілізаційні графіки не діяли у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському районах та частині Голосіївського району.

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