Відключення світла у Києві: столиця повертається до графіків
У Києві після аварійних відключень запрацювали графіки погодинних відключень.
Відключення світла у Києві: що відомо
Як повідомив ДТЕК, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після масованої атаки – столиця повертається до графіків відключень.
Подивитись графіки можна у чат-боті, на сайті або в додатку Київ Цифровий.
Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Ситуація в енергосистемі
Вранці 14 жовтня Укренерго повідомляв, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Водночас ворог здійснив масовану ракетну атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах, внаслідок чого були знеструмлені споживачі у м. Київ, Харківській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Хмельницькій і Запорізькій областях.
Нагадаємо, що вранці 14 жовтня у Києві сталися аварійні відключення світла через масований російський удар по енергетичних об’єктах столиці та області. Стабілізаційні графіки не діяли у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському районах та частині Голосіївського району.