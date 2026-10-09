В Офисе генерального прокурора сообщили о первых кадровых решениях после раскрытия возможной схемы прикрытия мошеннических колл-центров.

Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Антон Ковальский.

Операция Карфаген: из прокуратуры уволили восемь человек

В Украине продолжаются кадровые перестановки в органах прокуратуры после операции Карфаген, в ходе которой НАБУ и САП раскрыли возможную схему получения взяток за прикрытие мошеннических колл-центров.

Сейчас смотрят

Исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский сообщил, что из органов прокуратуры уволили восемь человек, которые фигурировали в рамках операции Карфаген.

Семеро из них работали в Офисе генерального прокурора.

Кроме того, четырех человек уволили с административных должностей. Среди них — начальник Департамента информационных технологий и начальник управления по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.

Также с административной должности уволили заместителя руководителя Черкасской областной прокуратуры. После этого его должность ликвидировали.

По словам Ковальского, 24 прокурора прошли проверку на полиграфе. Полученную информацию передали комиссии, которая проводит служебное расследование.

В ГП расследуют выезд Руслана Кравченко за границу

Отдельное служебное расследование касается бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

По словам Антона Ковальского, проверяют соблюдение установленной процедуры выезда Кравченко за границу и обстоятельства организации его командировки.

Исполняющий обязанности генпрокурора подчеркнул, что окончательных выводов пока нет.

— Выводов заранее делать не буду. Расследование должно дать ответы на все вопросы, — отметил Ковальский.

Напомним, что 14 сентября Руслан Кравченко выехал за границу якобы в служебную командировку. По истечении заявленного срока поездки его местонахождение вызвало вопросы.

Впоследствии Кравченко уволили с поста генерального прокурора, а позже он покинул и органы прокуратуры.

Проверки Худиева и Кропивы: что известно

Ковальский также сообщил о результатах служебного расследования в отношении бывшего заместителя начальника департамента ОГП Айдина Худиева.

Расследование завершено, его заключение передадут в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП). Должность, которую занимал Худиев, ликвидировали.

В то же время продолжается служебное расследование в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Кропивы, которого задержали в рамках дела Карфаген.

Проверяют обстоятельства возможного использования им служебных полномочий в личных интересах и вероятного вмешательства в работу других прокуроров.

Дисциплинарная жалоба Генеральной инспекции ОГП уже находится на рассмотрении КДКП. Должность Кропивы тоже ликвидировали.

Кадровые изменения в Офисе генпрокурора и областных прокуратурах

Помимо решений, связанных с операцией Карфаген, в Офисе генпрокурора начали более широкий кадровый аудит.

В частности, ликвидировали управление по противодействию уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности и реорганизовали департамент, который занимался надзором за борьбой с организованной преступностью и защитой инвестиций. Направление защиты инвестиций выделили отдельно.

Руководители этих подразделений уволены с должностей.

Также назначили новых руководителей Департамента международного сотрудничества и Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения.

В рамках кадрового аудита:

В ОГП уволили с должностей руководителя департамента и начальника управления одного из департаментов.

В областных и окружных прокуратурах 16 прокуроров уволили с административных должностей. Среди них — руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Выжницкой окружной прокуратуры Черновицкой области.

Выдали приказы об увольнении с должностей заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур.

Приняли решение об увольнении с административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур.

Ковальский подчеркнул, что кадровый аудит продолжается.

Кроме того, пока решили не использовать предусмотренную законом №4555 возможность назначать без конкурса людей, которые на момент назначения не работали прокурорами.

В то же время в ОГП проверяют обоснованность уже сделанных кадровых назначений.

Что известно об операции Карфаген

Напомним, что 4 сентября НАБУ и САП сообщили об операции Карфаген, в рамках которой разоблачили предполагаемую преступную организацию, связанную с получением взяток от мошеннических колл-центров.

По версии следствия, в середине 2025 года один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора создал организацию, в которую привлек сотрудников прокуратуры и своих приближенных.

Участники схемы, по данным НАБУ и САП, систематически получали деньги за невмешательство в деятельность мошеннических колл-центров, от которых страдали украинцы и иностранцы.

Полученные средства, как утверждает следствие, легализовали через покупку имущества и финансовые операции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.