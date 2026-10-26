Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації на території України ще на 90 днів – до 29 січня 2027 року.

Про це йдеться у повідомленнях Верховної Ради.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану в Україні, підтримавши законопроект №16182. За відповідний документ проголосували 293 народні депутати, а один висловився проти.

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У законопроєкті йдеться про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 31 жовтня 2026 року на 90 діб, тобто до 29 січня 2027 року.

Крім цього, Верховна Рада підтримала проведення загальної мобілізації в Україні, про яку йдеться в законопроєкті №16183.

За відповідний документ проголосував 281 народний депутат, виступив проти – 1. Крім цього, ще один нардеп утримався.

Це було вже 21-ше голосування парламенту за продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення Росії, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Напередодні президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

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