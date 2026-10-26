Марта Бондаренко, редактор ленты
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Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта: о продлении срока действия военного положения и продлении срока проведения общей мобилизации.
Соответствующие законопроекты опубликованы на сайте парламента.
Продолжение военного положения и мобилизации в Украине
В частности, в законопроекте 16182 отмечается, что предлагается продлить действие военного положения на 90 дней с 31 октября 2026 года. Закон после голосования вступает в силу дня опубликования.
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Законопроект 16183 предусматривает продление на 90 дней срока общей мобилизации с 31 октября 2026 года.
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