В Україні через безпекові ризики обмежили планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях шести областей.

Про це повідомило Міністерство оборони України, посилаючись на рішення Національного органу з питань протимінної діяльності.

Де в Україні обмежили планування гуманітарного розмінування

За даними Міноборони, рішення стосується окремих ділянок у шести областях:

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Донецькій;

Дніпропетровській;

Херсонській;

Миколаївській;

Харківській;

Сумській.

Обмеження діятимуть на територіях у межах 20–50 км від лінії бойового зіткнення та кордону з державою-агресором, де роботи з гуманітарного розмінування ще не розпочалися.

У Міноборони наголосили, що рішення не означає повної зупинки розмінування в цих областях.

На ділянках, де роботи вже тривають, їх мають завершити за умови, що безпекова ситуація дозволяє це зробити та розмінування не перешкоджає виконанню завдань Сил оборони України.

Крім того, за обґрунтованими зверненнями зберігається можливість проводити позапланове гуманітарне розмінування.

У 50-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення та кордону з Росією пріоритет надаватимуть заходам, необхідним для безпеки населення.

Зокрема, йдеться про оперативне реагування на вибухонебезпечні предмети, забезпечення евакуації людей, аварійно-рятувальні роботи та відновлення доступу до критично важливих об’єктів.

Також першочергово проводитимуть заходи, пов’язані з наданням медичної та гуманітарної допомоги.

У Міноборони зазначили, що рішення переглядатимуть залежно від безпекової ситуації.

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