У ніч проти 27 жовтня температура повітря на високогір’ї українських Карпат опустилася відчутно нижче нуля. На гірських вершинах випав сніг, який у деяких місцях продовжував іти навіть зранку.

Про ситуацію в горах, застереження рятувальників та прогноз погоди в регіоні на найближчі дні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У Карпатах погіршилася погода: сніг і мороз

За інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:00 ранку 27 жовтня на горі Піп Іван утримувалася хмарна погода, а сама вершина була вкрита щільним туманом.

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На високогір’ї зафіксували північно-східний вітер зі швидкістю 17 м/с та мороз до -4°С.

— Випало небагато снігу, — повідомили прикарпатські рятувальники у Facebook.

Сніг і мороз у Карпатах: про що попереджають туристів

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області підтвердило суттєве погіршення погодних умов у гірській місцевості та звернулося до любителів активного відпочинку.

З огляду на небезпеку надзвичайники закликають туристів:

утриматися від походів у гори до покращення погодних умов;

не наражати себе на небезпеку та уникати складних маршрутів;

уважно стежити за прогнозами погоди.

— Бережіть себе та пам’ятайте: гори не пробачають легковажності, — наголосили в ДСНС.

Прогноз погоди на 27 жовтня та найближчі дні

За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, упродовж дня 27 жовтня по регіону утримуватиметься хмарна погода з проясненнями, зберігається висока ймовірність дощу. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Денна температура повітря становитиме:

в Івано-Франківську: від +9 до +11°С;

по Івано-Франківській області: від +6 до +11°С;

на високогір’ї: від +1 до +6°С (після нічних показників від -2°С до +3°С).

Спеціалісти зазначають, що медико-метеорологічні умови відповідають другому типу, а видимість на автошляхах становить 4–6 км.

Синоптики прогнозують переважно погоду без опадів протягом поточного тижня (28-30 жовтня), однак вночі та вранці можливі тумани. На високогір’ї температура повітря вночі коливатиметься від -2°С до +3°С, а вдень становитиме від +1 до +6°С.

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