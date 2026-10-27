У Карпатах випав сніг і вдарив мороз: рятувальники просять утриматися від походів у гори
- На високогір'ї Карпат випав сніг, а температура повітря на горі Піп Іван опустилася до -4°С.
- Рятувальники ДСНС закликають туристів утриматися від походів у гори через погіршення погодних умов.
У ніч проти 27 жовтня температура повітря на високогір’ї українських Карпат опустилася відчутно нижче нуля. На гірських вершинах випав сніг, який у деяких місцях продовжував іти навіть зранку.
Про ситуацію в горах, застереження рятувальників та прогноз погоди в регіоні на найближчі дні — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У Карпатах погіршилася погода: сніг і мороз
За інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:00 ранку 27 жовтня на горі Піп Іван утримувалася хмарна погода, а сама вершина була вкрита щільним туманом.
На високогір’ї зафіксували північно-східний вітер зі швидкістю 17 м/с та мороз до -4°С.
— Випало небагато снігу, — повідомили прикарпатські рятувальники у Facebook.
Сніг і мороз у Карпатах: про що попереджають туристів
Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області підтвердило суттєве погіршення погодних умов у гірській місцевості та звернулося до любителів активного відпочинку.
З огляду на небезпеку надзвичайники закликають туристів:
- утриматися від походів у гори до покращення погодних умов;
- не наражати себе на небезпеку та уникати складних маршрутів;
- уважно стежити за прогнозами погоди.
— Бережіть себе та пам’ятайте: гори не пробачають легковажності, — наголосили в ДСНС.
Прогноз погоди на 27 жовтня та найближчі дні
За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, упродовж дня 27 жовтня по регіону утримуватиметься хмарна погода з проясненнями, зберігається висока ймовірність дощу. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.
Денна температура повітря становитиме:
- в Івано-Франківську: від +9 до +11°С;
- по Івано-Франківській області: від +6 до +11°С;
- на високогір’ї: від +1 до +6°С (після нічних показників від -2°С до +3°С).
Спеціалісти зазначають, що медико-метеорологічні умови відповідають другому типу, а видимість на автошляхах становить 4–6 км.
Синоптики прогнозують переважно погоду без опадів протягом поточного тижня (28-30 жовтня), однак вночі та вранці можливі тумани. На високогір’ї температура повітря вночі коливатиметься від -2°С до +3°С, а вдень становитиме від +1 до +6°С.