У Києві 27 жовтня після російського удару по Південному мосту змінили роботу громадського транспорту.

Про зміни повідомили міський голова Києва Віталій Кличко, Київська міська державна адміністрація (КМДА) та патрульна поліція.

Як працює метро Києва 27 жовтня після удару по Південному мосту

Після російської атаки на Південний міст у Києві пошкоджено інфраструктуру метрополітену. Через це рух поїздів зеленою лінією тимчасово обмежили.

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За інформацією КМДА, поїзди зеленої лінії курсують між станціями Сирець – Видубичі. Водночас рух поїздів між станціями Осокорки – Червоний хутір тимчасово призупинений.

На червоній лінії всі станції відкриті для пасажирів. Поїзди курсують між Академмістечком та Лісовою.

За словами Кличка, пізно ввечері внаслідок російської атаки були пошкоджені ділянки між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова. Працівники метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух поїздів усією червоною лінією.

Під час повітряної тривоги всі підземні станції метро продовжують працювати як укриття.

Як курсують автобуси Києва після удару по Південному мосту

Через обмеження роботи метрополітену та перекриття Південного мосту столична влада збільшила кількість автобусів на маршрутах наземного транспорту, зокрема тих, що сполучають лівий і правий береги Києва.

На тимчасовому автобусному маршруті №1-М, який посилює перевезення пасажирів у зв’язку зі збільшенням навантаження на червону лінію метро, працюватимуть 15 автобусів.

Також змінили рух автобусів №22 та №91. Через перекриття Південного мосту їхні маршрути організували через Дарницький міст.

На маршруті №22 додали чотири автобуси. Загалом працюватимуть 14 одиниць транспорту. Водночас п’ять автобусів курсуватимуть на скороченій ділянці між вулицею Тростянецькою та станцією метро Либідська.

На маршруті №91 кількість автобусів також збільшили на чотири — загалом працюватимуть сім одиниць транспорту.

Патрульна поліція повідомила, що рух автомобільного транспорту Південним мостом повністю перекрито в обох напрямках.

Коли відновлять рух мостом та звичайну роботу зеленої лінії метрополітену, наразі невідомо.

Нагадаємо, що у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ.

У Подільському районі зафіксували влучання в адміністративну будівлю, ще за двома адресами — у нежитлові споруди. Також удару зазнав Південний міст, що призвело до обмежень у роботі столичного транспорту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 707-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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