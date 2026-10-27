Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал европейских партнеров рассмотреть возможность передачи Украине 10% запасов ракет-перехватчиков, в том числе для систем Patriot и IRIS-T.

Хмара призвал передать Украине 10% запасов ракет-перехватчиков

С соответствующим предложением он обратился к представителям оборонных ведомств стран E5 – Германии, Великобритании, Франции, Польше и Италии.

По словам Хмары, Украина уже заключила контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков, в том числе на средства кредита ЕС.

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— Первый критический приоритет – противовоздушная оборона. У Украины уже есть контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков и предлагает партнерам обмен: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на поставки, которые должны поступить Украине позже, — сообщил он.

Министр подчеркнул, что передача 10% запасов перехватчиков Patriot и IRIS-T позволит оперативно усилить защиту украинских городов и может стать примером для других союзников.

Кроме того, Украина нуждается в переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) для борьбы с реактивными беспилотниками. Киев рассчитывает как на финансирование новых закупок, так и на передачу вооружения из запасов партнеров.

Еще одним приоритетом Хмара назвал развитие беспилотных систем. По его словам, украинские производители способны удвоить выпуск дронов в 2027 году при своевременном финансировании.

Министр также предложил расширять совместное производство украинских беспилотников на территории стран-партнеров. Это позволит обеспечить потребности Сил обороны Украины и укрепить оборонные способности союзников.

Хмара подчеркнул, что для достижения справедливого и продолжительного мира Украина должна своевременно получать необходимое вооружение.

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