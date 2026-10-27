Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав європейських партнерів розглянути можливість передачі Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів, зокрема для систем Patriot та IRIS-T.

Хмара закликав передати Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів

Із відповідною пропозицією він звернувся до представників оборонних відомств країн E5 — Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії.

За словами Хмари, Україна вже уклала контракти на майбутні постачання ракет-перехоплювачів, зокрема за кошти кредиту ЄС.

Зараз дивляться

– Перший критичний пріоритет — протиповітряна оборона. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше, – повідомив він.

Міністр наголосив, що передача 10% запасів перехоплювачів для Patriot та IRIS-T дозволить оперативно посилити захист українських міст і може стати прикладом для інших союзників.

Крім того, Україна потребує переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) для боротьби з реактивними безпілотниками. Київ розраховує як на фінансування нових закупівель, так і на передачу озброєння з наявних запасів партнерів.

Ще одним пріоритетом Хмара назвав розвиток безпілотних систем. За його словами, українські виробники здатні подвоїти випуск дронів у 2027 році за умови своєчасного фінансування.

Міністр також запропонував розширювати спільне виробництво українських безпілотників на території країн-партнерів. Це дозволить забезпечити потреби Сил оборони України та зміцнити оборонні спроможності союзників.

Хмара підкреслив, що для досягнення справедливого й тривалого миру Україна повинна своєчасно отримувати необхідне озброєння.

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