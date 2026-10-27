Україна закликає партнерів передати 10% запасів ракет до Patriot та IRIS-T – Хмара
- Міністр оборони України Євгеній Хмара звернувся до європейських партнерів із новою пропозицією щодо посилення української протиповітряної оборони.
- Київ запропонував союзникам механізм співпраці, який дозволив би прискорити надходження критично важливого озброєння.
Міністр оборони України Євгеній Хмара закликав європейських партнерів розглянути можливість передачі Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів, зокрема для систем Patriot та IRIS-T.
Хмара закликав передати Україні 10% наявних запасів ракет-перехоплювачів
Із відповідною пропозицією він звернувся до представників оборонних відомств країн E5 — Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії.
За словами Хмари, Україна вже уклала контракти на майбутні постачання ракет-перехоплювачів, зокрема за кошти кредиту ЄС.
– Перший критичний пріоритет — протиповітряна оборона. Україна вже має контракти на майбутні поставки ракет-перехоплювачів і пропонує партнерам обмін: передати частину ракет із наявних запасів зараз в обмін на поставки, які мають надійти Україні пізніше, – повідомив він.
Міністр наголосив, що передача 10% запасів перехоплювачів для Patriot та IRIS-T дозволить оперативно посилити захист українських міст і може стати прикладом для інших союзників.
Крім того, Україна потребує переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) для боротьби з реактивними безпілотниками. Київ розраховує як на фінансування нових закупівель, так і на передачу озброєння з наявних запасів партнерів.
Ще одним пріоритетом Хмара назвав розвиток безпілотних систем. За його словами, українські виробники здатні подвоїти випуск дронів у 2027 році за умови своєчасного фінансування.
Міністр також запропонував розширювати спільне виробництво українських безпілотників на території країн-партнерів. Це дозволить забезпечити потреби Сил оборони України та зміцнити оборонні спроможності союзників.
Хмара підкреслив, що для досягнення справедливого й тривалого миру Україна повинна своєчасно отримувати необхідне озброєння.