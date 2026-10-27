Відповідно до ст. 12 закону Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, військовослужбовці, за винятком тих, хто проходить строкову службу, а також їхні родини, які проживають разом із ними, мають право на отримання службових жилих приміщень. Ці приміщення повинні відповідати вимогам житлового законодавства України.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати квартиру військовослужбовцю та що для цього потрібно.

Різновиди безоплатного житла для військовослужбовців

Нещодавно мобілізовані військові, а також УБД мають право на житло, але на певних умовах. Вони можуть отримати службове житло або гроші на оренду. Постійне житло можуть отримати військові, які відслужили 20 років.

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Існує кілька варіантів надання житла:

Постійне житло. Військовослужбовці, які потребують покращення житлових умов, можуть подати заяву на отримання квартири від держави. Після цього вони вносяться до відповідної черги. Надання житла залежить від наявності житлового фонду. Чекати на таке житло можна кілька років.

Службове житло. Для військових, які несуть службу в іншому регіоні, передбачена можливість тимчасового проживання в службових квартирах. Після завершення військової служби таке житло повертається у власність держави.

Грошова компенсація. У випадках, коли держава не має змоги надати житло, військовослужбовцям виплачується грошова компенсація. Сума виплат визначається з урахуванням регіону проживання та кількості членів сім’ї військового.

Хто може отримати безоплатне житло від держави

Військовослужбовці, які прослужили 20 років і більше, а також їхні сім’ї мають право на надання житла для постійного проживання або, за їхнім бажанням, грошової компенсації на придбання житла. Це житло залишається військовослужбовцю і повертати його не треба.

Такі права на житло або компенсація можуть бути використані лише один раз протягом усього періоду служби, за умови, що право на безоплатну приватизацію житла не було використано раніше.

Щоб претендувати на державне житло безоплатно, військовослужбовець повинен відповідати певним критеріям, зокрема:

вислуга років – мінімальний термін служби має становити не менше ніж 20 років;

перебування на обліку – особа має бути офіційно зареєстрована як така, що потребує покращення житлових умов;

одноразове використання права – житло надається лише один раз, і його не можна було приватизувати раніше;

місце реєстрації – військовослужбовець повинен бути зареєстрований у населеному пункті, де дислокується його військова частина.

Як УБД отримати житло від держави на пільгових умовах

Військовослужбовці, які не мають стажу 20 років, можуть скористатися пільговими умовами кредитування в межах державної програми єОселя.

Основні умови програми:

знижена ставка кредиту – 3% річних для військовослужбовців ЗСУ за контрактом та працівників силових структур;

пільгова ставка для УБД і ветеранів – 3-6% річних для тих, хто не має власного житла або потребує розширення житлової площі;

фіксована ставка – відсоткова ставка залишається незмінною протягом усього терміну кредиту;

платоспроможність – позичальник має бути офіційно працевлаштованим і сплачувати податки.

Як учасникам бойових дій отримати житло: порядок виплат компенсації

Щодо компенсації, то це фактично відшкодування витрат на оренду житла в місці служби, якщо у військовослужбовця немає власного житла в цій місцевості.

Житло для військових – хто має право отримати компенсацію за оренду:

військовослужбовці, які служать за контрактом;

призвані на службу як офіцери.

Мобілізовані військовослужбовці такої можливості не мають.

Підставою для виплати є рапорт військовослужбовця, а також перелік документів, визначений постановою Кабміну № 450.

Згідно з наказом міністра оборони, розмір компенсації за оренду житла становить:

у Києві — 4 560 гривень на місяць;

в обласних центрах — 3 420 гривень на місяць;

в інших населених пунктах — 2 280 гривень на місяць.

Для військовослужбовців, у яких є троє і більше членів сім’ї, компенсація збільшується в півтора раза.

Ваучери на житло для ветеранів

Внутрішньо переміщені особи зі статусом учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати житловий ваучер на 2 млн грн. Програма призначена для ветеранів, які виїхали з тимчасово окупованих територій і відповідають установленим умовам.

Ваучер є частиною державної програми житлової підтримки. Його можна використати для придбання квартири чи будинку, інвестування в будівництво житла, сплати першого внеску за іпотекою або погашення іпотечного кредиту. Гроші не видають готівкою — держава перераховує їх продавцю житла або банку.

Подати заяву можна через застосунок Дія. Для участі потрібно мати статус ВПО та підтверджене попереднє місце проживання на тимчасово окупованій території. Також діють обмеження щодо наявності іншого житла на підконтрольній Україні території та отримання іншої державної житлової допомоги.

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