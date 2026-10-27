Зеленский ввел в действие решение СНБО по круговой обороне городов: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ, направленный на усиление обороноспособности украинских городов.
- Решение Совета национальной безопасности и обороны предусматривает дополнительные меры по защите населенных пунктов от военных угроз.
- Часть информации о реализации оборонных мер остается закрытой.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны по усилению защиты украинских городов путем обустройства инженерных заграждений и организации круговой обороны.
Зеленский ввел в действие решение СНБО по обороне городов
В указе президента №1067/2026 говорится о реализации решения СНБО от 25 сентября, направленного на создание системы инженерных ограждений для обеспечения надлежащего уровня обороны населенных пунктов.
Речь идет о строительстве оборонной инфраструктуры, необходимой для организации круговой обороны украинских городов.
Приложение к указу президента имеет гриф “Для служебного пользования”, поэтому детали запланированных мер не разглашаются. В частности, в открытом доступе нет информации о городах, где будут обустраивать оборонные сооружения, об их типах, порядке строительства и сроках завершения работ.
Ответственность за контроль исполнения решения возложена на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня официального обнародования.