Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны по усилению защиты украинских городов путем обустройства инженерных заграждений и организации круговой обороны.

Зеленский ввел в действие решение СНБО по обороне городов

В указе президента №1067/2026 говорится о реализации решения СНБО от 25 сентября, направленного на создание системы инженерных ограждений для обеспечения надлежащего уровня обороны населенных пунктов.

Речь идет о строительстве оборонной инфраструктуры, необходимой для организации круговой обороны украинских городов.

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Приложение к указу президента имеет гриф “Для служебного пользования”, поэтому детали запланированных мер не разглашаются. В частности, в открытом доступе нет информации о городах, где будут обустраивать оборонные сооружения, об их типах, порядке строительства и сроках завершения работ.

Ответственность за контроль исполнения решения возложена на секретаря СНБО. Указ вступает в силу дня официального обнародования.

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