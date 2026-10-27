Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо посилення захисту українських міст шляхом облаштування інженерних загороджень та організації кругової оборони.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо оборони міст

В указі президента №1067/2026 йдеться про реалізацію рішення РНБО від 25 вересня, спрямованого на створення системи інженерних загороджень для забезпечення належного рівня оборони населених пунктів.

Йдеться про розбудову оборонної інфраструктури, необхідної для організації кругової оборони українських міст.

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Додаток до указу президента має гриф “Для службового користування”, тому деталі запланованих заходів не розголошуються. Зокрема, у відкритому доступі немає інформації про міста, де облаштовуватимуть оборонні споруди, їхні типи, порядок будівництва та строки завершення робіт.

Відповідальність за контроль виконання рішення покладено на секретаря РНБО. Указ набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

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