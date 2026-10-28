С 1 ноября 2026 года в Украине продолжит действовать общая мобилизация, а одной из главных тем для военнообязанных остаются изменения в системе бронирования работников.

В конце октября правительство сообщило о новых правилах для критически важных предприятий, в частности оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

Какие изменения в закон о мобилизации с ноября предусмотрены, что изменится в бронировании и как будет работать новый Координационный центр, Факты ICTV расспросили адвоката LEGAL STRATEGY Виолетту Монастырскую.

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Военное положение и общая мобилизация продлены

26 октября 2026 года Верховная Рада Украины приняла законы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней. Соответствующие решения предусмотрены законопроектами №16182 и №16183.

Президент Владимир Зеленский подписал законы 26 октября. Новый срок действия военного положения и общей мобилизации начинается 31 октября 2026 года и продлится до 29 января 2027 года.

Предусмотрены ли изменения в закон о мобилизации с 1 ноября

Изменений в закон о мобилизации с ноября 2026 года не предусмотрено, но правительство пересмотрело систему бронирования из-за постоянного увеличения количества военнообязанных, имеющих бронь или отсрочку. По данным Министерства экономики, количество забронированных выросло примерно до 1,5 млн человек. В начале 2026 года этот показатель составлял около 1,2 млн.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявлял, что количество забронированных ежемесячно увеличивается на десятки тысяч. По его словам, правительство стремится остановить злоупотребления, когда предприятия получают возможность бронировать работников, которые фактически не выполняют критически важных для государства задач.

Корецкий подчеркнул, что статус критически важного предприятия должен определяться его реальным значением для обороны и жизнедеятельности страны, а не только экономическими показателями. К важным для государства сферам он отнес оборонно-промышленный комплекс, энергетику, связь, логистику, жилищно-коммунальное хозяйство и другие направления.

По словам премьер-министра, новые правила должны помочь упорядочить бронирование и обеспечить более понятные условия для предприятий и военнослужащих. При этом правительство не заявляло, что эти решения автоматически означают немедленное усиление мобилизации.

Мобилизация с 1 ноября 2026 года в Украине: что меняется в бронировании работников

23 октября Кабмин принял постановление №1328, которым внес изменения в порядок бронирования военнообязанных и определения предприятий критически важными.

Документ вступил в силу 27 октября 2026 года. Основные положения постановления прокомментировала Фактам ICTV адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская.

Адвокат рассказала об основных изменениях, предусмотренных постановлением №1328. В частности, документ предусматривает:

Пересмотр критериев критичности предприятий. Уполномоченные органы должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии в течение десяти дней.

Уполномоченные органы должны пересмотреть отраслевые и региональные критерии в течение десяти дней. Возможность отмены статуса критически важного предприятия. Основанием может стать исключение критерия, по которому предприятие получило этот статус.

Основанием может стать исключение критерия, по которому предприятие получило этот статус. Изменение объемов бронирования. Для определенных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов предусмотрено бронирование до 95% работников, а непосредственно задействованных в критических производственных процессах — в полном объеме.

Для определенных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов предусмотрено бронирование до 95% работников, а непосредственно задействованных в критических производственных процессах — в полном объеме. Создание Координационного центра. Он будет предоставлять рекомендации по определению критичности предприятий, отмене статуса и увеличению объемов бронирования.

Он будет предоставлять рекомендации по определению критичности предприятий, отмене статуса и увеличению объемов бронирования. Усиление контроля. При рассмотрении вопросов об увеличении бронирования будут учитывать нарушения правил воинского учета.

При рассмотрении вопросов об увеличении бронирования будут учитывать нарушения правил воинского учета. Определение процедурных сроков. Постановление устанавливает сроки рассмотрения обращений и реализации решений об увеличении бронирования через портал Дія.

Постановление устанавливает сроки рассмотрения обращений и реализации решений об увеличении бронирования через портал Дія. Ограничения для международных проектов. Уточнены количественные ограничения на бронирование работников, привлеченных к их реализации.

— По моему мнению, главная юридическая проблема заключается не столько в изменении процентов бронирования, сколько в пересмотре критериев критичности предприятий и возможности утраты уже приобретенного статуса. Именно это может иметь наиболее ощутимые последствия для бизнеса, — рассказала адвокат.

С одной стороны, стремление государства усовершенствовать механизм бронирования и предотвратить возможные злоупотребления понятно, особенно в условиях затяжной войны. С другой — любые изменения должны соответствовать принципам правовой определенности, пропорциональности и предсказуемости государственного регулирования.

Наибольшее беспокойство у адвоката вызывает возможность утраты предприятиями статуса критически важных вследствие пересмотра критериев, на основании которых этот статус был ранее предоставлен.

Ведь предприятия планируют производственные процессы, выполняют договорные обязательства, формируют кадровую политику и обеспечивают непрерывность хозяйственной деятельности, опираясь, в частности, на действующие решения государственных органов.

При этом необходимо разграничивать пересмотр критериев и автоматическую отмену статуса предприятия. Сам по себе пересмотр критериев не означает, что все предприятия должны повторно подтверждать свою критичность или неизбежно потеряют соответствующий статус.

Важно, чтобы изменение нормативных требований не создавало ситуаций, при которых предприятия сталкивались бы с утратой возможности бронировать работников без достаточного времени для адаптации.

Как изменятся предельные объемы бронирования

Постановлением предусмотрено, что для определенных категорий предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов предельный уровень бронирования составит 95% вместо 100%. При этом работники, непосредственно задействованные в обеспечении критически важных производственных процессов, подлежат бронированию в полном объеме.

Отдельного внимания заслуживает и анонсированная правительством модель полного бронирования в обмен на выполнение мобилизационных обязательств. Сейчас речь идет об инициативе, механизм реализации которой еще требует нормативного урегулирования.

Адвокат подчеркнула, что ее внедрение поднимает важные вопросы обеспечения добровольности волеизъявления работников, недопущения косвенного принуждения к прохождению военной службы и определения правовых гарантий для работодателей и работников.

Что предусмотрено для Координационного центра по организации бронирования

Отдельного внимания, по мнению адвоката, заслуживает создание Координационного центра по организации бронирования. Предусмотрено, что обращения будут рассматриваться в течение одного месяца, а в неотложных случаях — не более семи рабочих дней.

Юрист отметила, что положительным аспектом такого механизма может стать унификация подходов к определению критичности предприятий и сокращение возможностей для злоупотреблений.

При этом существуют риски усложнения согласовательных процедур, увеличения фактических сроков принятия решений и недостаточной прозрачности критериев оценки.

Принципиально, что Координационный центр имеет консультативно-совещательный характер, а окончательные решения остаются за уполномоченными государственными органами. Поэтому особое значение приобретают надлежащее мотивирование таких решений, соблюдение административной процедуры и обеспечение возможности их обжалования.

Какие риски изменения правил бронирования создают для бизнеса

Адвокат отметила, что важно, чтобы изменение нормативных требований не создавало ситуаций, при которых предприятия сталкивались бы с утратой возможности бронировать работников без достаточного времени для адаптации.

При этом существуют риски усложнения согласовательных процедур, увеличения фактических сроков принятия решений и недостаточной прозрачности критериев оценки.

— Сейчас главный вызов заключается в необходимости обеспечить баланс между потребностями обороны государства и сохранением экономической состоятельности предприятий. И этот баланс должен основываться не только на управленческих решениях, но и на четких, понятных и предсказуемых правовых механизмах. Бронирование должно оставаться инструментом обеспечения непрерывной работы критически важных предприятий, а не превращаться в источник постоянной правовой неопределенности для работодателей и работников, — подытожила правозащитница.

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