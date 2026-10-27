Кабинет министров Украины обнародовал постановление от 23 октября 2026 года, которым обновил правила бронирования военнообязанных работников.

Соответствующее постановление №1328 от 23 октября 2026 года опубликовали 26 октября на официальном сайте Кабинета министров Украины.

Новые правила бронирования: что известно

Согласно постановлению, статус критически важных для экономики и жизнедеятельности населения могут получить предприятия, остановка или существенное сокращение работы которых из-за мобилизации работников может негативно повлиять на обороноспособность государства, работу инфраструктуры или обеспечение населения.

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Речь идет о предприятиях таких отраслей:

оборонно-промышленный и топливно-энергетический комплексы;

жилищно-коммунальное хозяйство;

добывающая и перерабатывающая промышленность;

агропромышленное производство, в частности обеспечение продовольственной безопасности;

розничная торговля и строительство;

транспорт и логистика;

информационные технологии и банковская деятельность;

здравоохранение и связь;

аварийно-спасательные службы.

Также статус критически важных смогут получить предприятия других сфер по согласованию с Координационным центром и при наличии обоснованного обращения соответствующего государственного органа.

Центральные и местные органы власти должны в течение десяти дней с момента вступления постановления в силу пересмотреть и согласовать критерии, по которым предприятия признаются критически важными.

После этого проверят, соответствуют ли предприятия обновленным требованиям. Если критерий, на основании которого предприятие получило статус критически важного, будет исключен, соответствующее решение подлежит отмене.

Сколько работников разрешат бронировать по новым правилам

Одним из главных изменений стало установление лимита бронирования для критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.

По общему правилу такие предприятия смогут бронировать не более 95% военнообязанных работников.

Ограничение также касается определенных постановлением подрядных организаций и производителей трансформаторного оборудования, которые обеспечивают работу энергетической и газотранспортной систем Украины.

В то же время возможность бронирования более 95% сохраняется. Для этого нужно отдельное решение Министерства обороны или Министерства энергетики, принятое с учетом согласованных рекомендаций Координационного центра.

Для других критически важных предприятий предусмотрена возможность увеличения объемов бронирования свыше 50% по рекомендациям и предложениям этого центра.

Отдельные правила установлены для представительств донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи.

Они могут резервировать не более половины военнообязанных сотрудников, непосредственно задействованных в одном проекте, но обычно не более семи человек. Превышение этого количественного ограничения возможно по специальному решению, но в пределах 50%.

Что будет с предприятиями, у которых уже есть бронирование

Постановление не предусматривает автоматической отмены всех ранее принятых решений о критичности предприятий.

Действующие решения об определении предприятий как критически важных остаются в силе в течение срока, на который их приняли, если они не будут отменены по результатам пересмотра.

В то же время государственные органы будут проверять соответствие предприятий обновленным критериям.

Отдельно урегулировано действие предыдущих решений об увеличении объемов бронирования. В зависимости от даты их принятия они будут оставаться в силе в пределах установленных сроков. Для части решений предельной датой установлено 8 декабря 2026 года.

Что известно о новом Координационном центре

Кабмин также создал Координационный центр по организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного положения.

Его сопредседателями назначили заместителей министров экономики и обороны. К работе центра будут привлекать представителей других государственных органов, в частности Генерального штаба ВСУ, СБУ, ГУР, Национальной полиции и Офиса президента.

Координационный центр будет рассматривать предложения об увеличении количества забронированных работников, согласовывать критерии критичности и анализировать соответствие предприятий установленным требованиям.

Также он сможет рекомендовать отмену статуса критически важного предприятия, в частности на основании обращений правоохранительных органов.

Особое внимание будут уделять соблюдению правил воинского учета.

Центр может отказать в рассмотрении предложения об увеличении объемов бронирования, если за последние 12 месяцев зафиксировано как минимум два документально подтвержденных нарушения со стороны руководителя предприятия или его привлекали к административной ответственности за такие нарушения.

Обычный срок рассмотрения обращений составит до одного календарного месяца. В неотложных случаях рекомендации должны быть предоставлены в течение семи рабочих дней.