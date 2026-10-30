В Киеве открыли движение по Южному мосту с правого на левый берег
- В Киеве с 17:00 открыли движение по Южному мосту в другую сторону — в направлении с правого на левый берег Днепра.
- По словам мэра Виталия Кличко, проезд по одной полосе будет разрешен автомобилям весом до 10 тонн, а для удобства пассажиров в городе увеличили количество дублирующего транспорта.
В Киеве продолжается поэтапное возобновление движения автотранспорта по Южному мосту. Сегодня с 17:00 для автомобилей массой до 10 тонн открыли движение по одной полосе в направлении с правого на левый берег Днепра.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Киеве открыли движение по Южному мосту
Сегодня утром в Киеве уже возобновили проезд автомобилей по одной полосе с левого на правый берег. Теперь же открывается движение в обратном направлении – с правого на левый берег, который заработал с 17:00.
Решение о частичном возобновлении движения приняли по результатам технического обследования мостового перехода и на основе выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры. Проезд разрешен транспортным средствам весом до 10 тонн, в частности, легковым автомобилям.
По словам Кличко, специалисты профильных коммунальных предприятий вместе с учеными сейчас прорабатывают технические решения для ремонта конструкций моста, поврежденных врагом, в частности, обеспечивающих функционирование метрополитена.
Департамент транспортной инфраструктуры принял ряд мер, чтобы облегчить передвижение киевлян и гостей столицы:
- маршрут № 1М реорганизован в три отдельных маршрута, а общее количество автобусов на них увеличено до 17 единиц;
- запущен автобусный маршрут № 3М (между станциями метро Осокорки и Выдубичи) и троллейбусный маршрут № 48 (между станцией метро Лесная и железнодорожной станцией Куреневка), который курсирует с сегодня;
- улучшена работа автобусных маршрутов №22 и №91 для обеспечения качественного сообщения вдоль зеленой линии метро.
Напомним, 30 октября в Киеве частично возобновили движение автомобильного транспорта по Южному мосту, который получил повреждения в результате российской ракетной атаки в ночь на 27 октября.