В Киеве продолжается поэтапное возобновление движения автотранспорта по Южному мосту. Сегодня с 17:00 для автомобилей массой до 10 тонн открыли движение по одной полосе в направлении с правого на левый берег Днепра.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве открыли движение по Южному мосту

Сегодня утром в Киеве уже возобновили проезд автомобилей по одной полосе с левого на правый берег. Теперь же открывается движение в обратном направлении – с правого на левый берег, который заработал с 17:00.

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Решение о частичном возобновлении движения приняли по результатам технического обследования мостового перехода и на основе выводов экспертизы Национального института развития инфраструктуры. Проезд разрешен транспортным средствам весом до 10 тонн, в частности, легковым автомобилям.

По словам Кличко, специалисты профильных коммунальных предприятий вместе с учеными сейчас прорабатывают технические решения для ремонта конструкций моста, поврежденных врагом, в частности, обеспечивающих функционирование метрополитена.

Департамент транспортной инфраструктуры принял ряд мер, чтобы облегчить передвижение киевлян и гостей столицы:

маршрут № 1М реорганизован в три отдельных маршрута, а общее количество автобусов на них увеличено до 17 единиц;

запущен автобусный маршрут № 3М (между станциями метро Осокорки и Выдубичи) и троллейбусный маршрут № 48 (между станцией метро Лесная и железнодорожной станцией Куреневка), который курсирует с сегодня;

улучшена работа автобусных маршрутов №22 и №91 для обеспечения качественного сообщения вдоль зеленой линии метро.

Напомним, 30 октября в Киеве частично возобновили движение автомобильного транспорта по Южному мосту, который получил повреждения в результате российской ракетной атаки в ночь на 27 октября.

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