У Києві продовжується поетапне відновлення руху автотранспорту Південним мостом. Сьогодні з 17:00 для автомобілів масою до 10 тонн відкрили рух однією смугою у напрямку з правого на лівий берег Дніпра.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві відкрили рух Південним мостом

Сьогодні вранці у Києві вже відновили проїзд автомобілів однією смугою з лівого на правий берег. Тепер же відкривається рух у зворотному напрямку — з правого на лівий берег, який запрацював з 17:00.

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Рішення про часткове відновлення руху ухвалили за результатами технічного обстеження мостового переходу та на основі висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури. Наразі проїзд дозволений транспортним засобам вагою до 10 тонн, зокрема, легковим автомобілям.

За словами Кличка, фахівці профільних комунальних підприємств разом із науковцями наразі опрацьовують технічні рішення для ремонту конструкцій мосту, пошкоджених ворогом, зокрема, тих, що забезпечують функціонування метрополітену.

Департамент транспортної інфраструктури вжив низку заходів, щоб полегшити пересування киян і гостей столиці:

маршрут № 1М реорганізовано у три окремих маршрути, а загальну кількість автобусів на них збільшено до 17 одиниць;

запущено автобусний маршрут № 3М (між станціями метро Осокорки та Видубичі) та тролейбусний маршрут № 48 (між станцією метро Лісова і залізничною станцією Куренівка), який курсує відсьогодні;

поліпшено роботу автобусних маршрутів № 22 та № 91 для забезпечення якісного сполучення вздовж зеленої лінії метро.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві частково відновили рух автомобільного транспорту Південним мостом, який зазнав пошкоджень внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 27 жовтня.

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