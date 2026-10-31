В российском информационном пространстве фиксируют заявления и сообщения, свидетельствующие о подготовке к возможным вооруженным провокациям. Не исключено, что оккупанты используют эти информационные поводы для срыва или нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

РФ может готовить провокации для нарушения режима тишины

Глава ГВА напомнил, что объявленный режим тишины начался 27 октября в 03:00 и должен продлиться до 22:59 1 ноября 2026 года. Однако у российских медиа уже появляются соответствующие провокационные месседжи.

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Шанько объяснил, что даже при прекращении огня угроза вражеских ударов остается высокой.

— В целом даже при прекращении огня угроза российских атак остается. Поэтому призываю жителей Херсонской общины завтра, 1 ноября, быть особенно бдительными и осторожными, — подчеркнул он.

Что рекомендуют жителям Херсонской общины

В связи с возможными рисками руководитель военной администрации призвал горожан соблюдать меры безопасности.

В частности, по возможности следует воздерживаться от пребывания в местах массового скопления людей, от визитов в “красные зоны” и районов с повышенным уровнем риска.

Кроме того, необходимо реагировать на уведомления о воздушной опасности и угрозе атак вражеских беспилотников. Без необходимости не нужно оставлять безопасных мест или укрытий.

Шанько призвал херсонцев ответственно отнестись к собственной безопасности, не поддаваться паническим настроениям и ориентироваться исключительно на проверенные официальные источники информации.

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