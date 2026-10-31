Наталя Птуха, синоптик Укргидрометцентра
Морозы до -3°, мокрый снег и туман: прогноз погоды в Украине на следующие 10 дней
В Украине в течение следующих 10 дней ожидается понижение температуры – до -3 градусов мороза.
Также местами пройдут дожди, а в северо-восточной части в конце следующей недели ожидается и мокрый снег.
Более подробно о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Прогноз погоды на выходные 31 октября — 1 ноября
В субботу, 31 октября, в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях пройдут умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди.
Ветер ожидается северо-западный, а в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
— Последний день октября и начало ноября будет демонстрировать смену синоптической ситуации. Если раньше воздушные потоки шли с юго- или северо-востока, что давало не слишком низкие температуры, то теперь прохладная воздушная масса будет распространяться с северо-запада.
Таким образом, начинается постепенный переход к глубокой осени. И он будет больше ощущаться в западных областях, — говорит Наталья Птуха.
Так, в последний день осени температура ночью будет 2-8° тепла, днем 7-12°.
В воскресенье, 1 ноября, будет облачно с прояснениями.
На северо-востоке, ночью и на востоке страны, а также Закарпатье ожидаются небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории будет без существенных осадков.
На юго-западе страны ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-8 градусов тепла, на востоке страны до 11 градусов (в Карпатах около 0 градусов), днем ожидается 7-12 градусов, на юге и востоке страны до 15 градусов.
Таким образом, постепенно по всей территории страны ожидается переход к глубокой осени. И хотя дневные температуры еще будут приятными – до 15° тепла, ночью уже будет ниже нуля.
Также местами выпадет мокрый снег, будет стелиться туман.
Прогноз погоды в Украине 2-4 ноября
В понедельник, 2 ноября, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.
На востоке и северо-востоке страны ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-8° тепла, днем 7-12°, на юге и востоке страны до 15°, в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.
Во вторник, 3 ноября, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Лишь на крайнем юге страны пройдет дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-8° тепла, в Карпатах около 0°, днем будет 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 13°.
В среду, 4 ноября, будет облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Консультативный прогноз на 5-8 ноября
В северо-восточной части пройдет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.
Температура ночью будет от 3° тепла до 3° мороза, днем 2-8° тепла.
– И после 5-го числа уже температура ночью будет от 3° тепла до 3° мороза. Но мы уже не говорим о заморозках, поскольку активная вегетация растений завершена, это уже морозы, — говорит синоптик.
Температура ночью 2-8° тепла (в западных областях местами около 0°), днем 5-10° тепла, в Карпатах ночью и днем 0-6° мороза.
Таким образом, в течение следующих 10 дней начнется постепенный переход к глубокой осени с понижением температур, местами ожидается мокрый снег.