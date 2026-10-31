В Украине в течение следующих 10 дней ожидается понижение температуры – до -3 градусов мороза.

Также местами пройдут дожди, а в северо-восточной части в конце следующей недели ожидается и мокрый снег.

Более подробно о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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В субботу, 31 октября, в большинстве южных, центральных, Черниговской и Сумской областях пройдут умеренные, на остальной территории местами небольшие дожди.

Ветер ожидается северо-западный, а в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

— Последний день октября и начало ноября будет демонстрировать смену синоптической ситуации. Если раньше воздушные потоки шли с юго- или северо-востока, что давало не слишком низкие температуры, то теперь прохладная воздушная масса будет распространяться с северо-запада. Таким образом, начинается постепенный переход к глубокой осени. И он будет больше ощущаться в западных областях, — говорит Наталья Птуха.

Так, в последний день осени температура ночью будет 2-8° тепла, днем ​​7-12°.

В воскресенье, 1 ноября, будет облачно с прояснениями.

На северо-востоке, ночью и на востоке страны, а также Закарпатье ожидаются небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории будет без существенных осадков.

На юго-западе страны ночью и утром местами ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-8 градусов тепла, на востоке страны до 11 градусов (в Карпатах около 0 градусов), днем ​​ожидается 7-12 градусов, на юге и востоке страны до 15 градусов.

Таким образом, постепенно по всей территории страны ожидается переход к глубокой осени. И хотя дневные температуры еще будут приятными – до 15° тепла, ночью уже будет ниже нуля.

Также местами выпадет мокрый снег, будет стелиться туман.

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В понедельник, 2 ноября, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется.

На востоке и северо-востоке страны ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-8° тепла, днем ​​7-12°, на юге и востоке страны до 15°, в Карпатах ночью около 0°, днем ​​4-9° тепла.

Во вторник, 3 ноября, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Лишь на крайнем юге страны пройдет дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-8° тепла, в Карпатах около 0°, днем будет 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 13°.

В среду, 4 ноября, будет облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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В северо-восточной части пройдет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков.

Температура ночью будет от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​2-8° тепла.

– И после 5-го числа уже температура ночью будет от 3° тепла до 3° мороза. Но мы уже не говорим о заморозках, поскольку активная вегетация растений завершена, это уже морозы, — говорит синоптик.

Температура ночью 2-8° тепла (в западных областях местами около 0°), днем ​​5-10° тепла, в Карпатах ночью и днем ​​0-6° мороза.

Таким образом, в течение следующих 10 дней начнется постепенный переход к глубокой осени с понижением температур, местами ожидается мокрый снег.

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