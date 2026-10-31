В результате атаки на Днепропетровщину 31 октября РФ нанесла очередные удары по энергетическим объектам.

Об этом сообщает ДТЭК.

Атака на Днепропетровщину 31 октября 2026 года: последствия

В результате новых атак на Днепропетровщину получили серьезные повреждения энергетическое оборудование, в том числе два объекта ДТЭК Днепровские электросети.

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По словам представителей ДТЭК, наибольшая сложность состоит в том, что под повторный вражеский удар попал именно тот объект, где энергетики непрерывно работали почти двое суток подряд, чтобы вернуть людям электроснабжение.

Из-за повторных ударов врага на Днепропетровщину без света остается значительная часть Днепра и Каменского, а также жители Днепровского, Каменского и Самаровского (Новомосковского) районов.

В общей сложности речь идет о более чем 200 тысячах обесточенных абонентов.

Несмотря на постоянную опасность новых обстрелов, аварийные бригады продолжают работать круглосуточно на поврежденных участках, насколько это позволяет ситуация с безопасностью.

Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подчеркнул, что благодаря непрерывной работы энергетиков удалось возобновить питание для большинства потребителей, пострадавших от предыдущих обстрелов, однако повторные атаки существенно усложняют процесс.

Глава области также обратился к жителям региона с просьбой минимизировать нагрузку на сеть.

— Энергосистема, истощенная враждебными атаками, остается нестабильной. Любая перегрузка может привести к новым отключениям. Прошу всех экономно потреблять электроэнергию. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов. В часы пикового потребления по возможности отложите их использование, — подчеркнул Александр Ганжа.

Руководитель ОВА также выразил благодарность ремонтным бригадам и всем специалистам, работающим над восстановлением энергосистемы области, за их устойчивость, выдержку и самоотверженный труд под угрозой новых обстрелов.

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