Президент Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты пересмотреть сроки поставки в Украину 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Зеленский обозначил в своем обращении.

Зеленский о поставках ракет PAC-3

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение Государственного департамента США о возможной продаже Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Общая стоимость потенциального соглашения составляет $2,1 млрд. Его должны полностью профинансировать международные партнеры Украины, в частности Канада, Германия и Норвегия, в рамках программы JUMPSTART, а также за счет кредита Европейского Союза. Финансирование со стороны Америки не предусмотрено.

Однако, по словам Зеленского, определенные сроки поставки не отвечают насущным потребностям украинской противовоздушной обороны.

— Однако определено, что поставки могут начаться всего через несколько лет, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что 500 перехватчиков могли бы стать чрезвычайно эффективным оборонным пакетом уже этой зимой.

– Сильное решение Госдепа США – разрешить Украине купить перехватчики для Patriot против российской баллистики. Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это могло бы быть очень эффективным оборонным пакетом, – заявил президент.

Он призвал американских партнеров найти возможность передать ракеты тогда, когда Украина больше нуждается в их защите.

Зеленский объяснил, что Россия усиливает удары по критической инфраструктуре Украины в преддверии отопительного сезона.

Только за последние две недели октября россияне нанесли более 30 ударов по важным объектам украинской энергетики.

По словам президента, Россия нацелена на разрушение систем жизнеобеспечения украинских общин. Среди основных целей — электроснабжение, отопление, водоснабжение, мосты и вообще нормальная жизнь людей.

Именно поэтому Украина просила Америку об отдельном зимнем пакете противовоздушной обороны. Речь шла о поставках примерно 100 перехватчиков PAC-3 ежемесячно.

В общей сложности 500 ракет, по оценке Зеленского, могли бы обеспечить дополнительную защиту украинского неба в ближайшие месяцы – в период наибольшей угрозы гражданской инфраструктуре.

Президент подчеркнул, что у американцев и европейцев есть достаточные запасы перехватчиков PAC-3 на складах.

Он предложил передать Украине ракеты для защиты уже этой зимой, а уже в последующие годы пополнить арсеналы партнеров благодаря законтрактованному и оплаченному производству.

В то же время президент поблагодарил Дональда Трампа, госсекретаря Марко Рубио и Госдепартамента США за решение разрешить продажу ракет.

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