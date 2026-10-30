Государственный департамент США принял решение о возможной продаже Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot. Общая стоимость контракта, который полностью финансируется партнерами Киева, составляет $2,1 млрд.

Об этом сообщает Госдеп США 30 октября.

Госдеп США одобрил продажу ракет для Patriot Украине

— Продажа (ракет к Patriot, — Ред.) улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем совершенствования ее интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны. Эта продажа будет поддерживать текущие операции системы Patriot против существующих воздушных угроз, — говорится в сообщении.

Ракеты оплатят партнеры Украины — Канада, Германия и Норвегия в рамках программы JUMPSTART. Они также будут оплачены за счет кредита ЕС для Украины. Финансирование сделки со стороны США не предусмотрено.

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Кроме 500 ракет PAC-3 MSE, в пакет войдут запасные части, сопутствующее логистическое и программное обеспечение.

В Государственном департаменте США отметили, что потенциальная продажа не повлияет на обороноспособность Соединенных Штатов.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина получает всего 12 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot ежемесячно. Это примерно в четыре раза меньше, чем при президентстве Джо Байдена.

Глава государства заявлял, что Украина сталкивается с задержками поставок американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, хотя часть вооружения уже оплачена.

30 октября Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают передавать Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot и другое вооружение, оплаченные европейскими союзниками.

По его словам, “ни один из пунктов, включенных в пакет PURL, за который заплатили европейские союзники, не подвергся задержкам”.

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