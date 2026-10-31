Министерство иностранных дел Украины реализует специальную санкционную операцию, направленную против российских предприятий, производящих баллистическое вооружение.

Об этом во время брифинга сообщил спикер МИД Георгий Тихий, подчеркнув, что введение антибаллистических санкций является приоритетным вопросом, который министр иностранных дел Андрей Сибига поднимает во время каждой встречи с европейскими союзниками.

МИД проводит санкционную операцию против производителей баллистики РФ

Украинские дипломаты уже передали международным партнерам шесть пакетов ограничений. Они направлены непосредственно против заводов, научно-исследовательских институтов, разработчиков и производителей ракет Искандер-М, РМ-48, а также других видов баллистики.

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Параллельно идет активная работа над ограничениями в отношении предприятий, производящих крылатые ракеты и ударные беспилотники.

МИД в тесном сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации принимает меры для блокировки планов России по запуску системы спутниковой связи Рассвет. Главная задача – лишить врага возможности дистанционного управления дронами.

— Наша задача, среди прочего, чтобы реактивные шахеды и другие средства не летали по украинским городам, которые запускаются российскими пилотами дистанционно с применением таких средств, как Рассвет, — подчеркнул Георгий Тихий.

Для нейтрализации угрозы Украина сотрудничает с евроатлантическими партнерами как на площадке Международного союза электросвязи, так и на двустороннем уровне.

В частности, дипломаты дважды поднимали этот вопрос на встречах с конгрессменами США, ведь Вашингтон способен играть ключевую роль в остановке проекта.

— Полагаем, что США могут сыграть существенную роль в остановке запуска Рассвета. Понимаем, что речь идет не только о противодействии России, но и о противостоянии с Китаем. Считаем, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы включиться в противодействие Рассвету, — заметил спикер МИД.

Георгий Тихий также особо выделил участие МИД в межведомственной рабочей группе по использованию активов РФ, которую возглавляет премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

— Как вы знаете, страны-партнеры заморозили порядка €330 млрд в разных юрисдикциях. Мы постоянно взаимодействуем с партнерами для того, чтобы структурировать новые инструменты для долгосрочного финансирования Украины, — подытожил представитель МИД.

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