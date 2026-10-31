Міністерство закордонних справ України реалізує спеціальну санкційну операцію, спрямовану проти російських підприємств, які виготовляють балістичне озброєння.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий, наголосивши, що запровадження антибалістичних санкцій є пріоритетним питанням, яке міністр закордонних справ Андрій Сибіга порушує під час кожної зустрічі з європейськими союзниками.

МЗС проводить санкційну операцію проти виробників балістики РФ

Українські дипломати вже передали міжнародним партнерам шість пакетів обмежень. Вони націлені безпосередньо проти заводів, науково-дослідних інститутів, розробників та виробників ракет Іскандер-М, РМ-48, а також інших видів балістики.

Зараз дивляться

Паралельно триває активна робота над обмеженнями щодо підприємств, які виробляють крилаті ракети та ударні безпілотники.

МЗС у тісній співпраці з Міністерством цифрової трансформації вживає заходів, аби заблокувати плани Росії із запуску системи супутникового зв’язку Рассвет. Головне завдання — позбавити ворога можливості дистанційного керування дронами.

— Наше завдання, серед іншого, щоб реактивні шахеди й інші засоби не літали по українських містах, які запускаються російськими пілотами дистанційно із застосуваннями таких засобів, як Рассвет, — підкреслив Георгій Тихий.

Для нейтралізації загрози Україна співпрацює з євроатлантичними партнерами як на майданчику Міжнародного союзу електрозв’язку, так і на двосторонньому рівні.

Зокрема, дипломати двічі порушували це питання на зустрічах із конгресменами США, адже Вашингтон спроможний відіграти ключову роль у зупиненні проєкту.

— Вважаємо, що США можуть відіграти суттєву роль в зупиненні запуску Рассвета. Розуміємо, що йдеться не лише про протидію Росії, а також про протистояння з Китаєм. Вважаємо, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб включитися в протидії Рассвету, — зауважив речник МЗС.

Георгій Тихий також окремо виділив участь МЗС у міжвідомчій робочій групі з питань використання активів РФ, яку очолює прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

— Як ви знаєте, країни-партнери заморозили порядку €330 млрд загалом в різних юрисдикціях. Ми постійно взаємодіємо з партнерами для того, щоб структурувати нові інструменти для довгострокового фінансування України, — підсумував речник МЗС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.