Президент Украины Владимир Зеленский отметил высшей государственной наградой – званием Герой Украины – солдата 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Константина Власенко.

Украинский защитник совершил бесцедентный подвиг: он 491 сутки подряд выполнял боевые задания на огневой позиции, из которых 232 суток находился совершенно один, имея тяжелые ранения и потеряв обе стопы.

Константин Власенко стал первым, кого эвакуировали воздухом.

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Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Константину Власенко

Соответствующий указ №1076/2026 о присвоении звания Героя Украины Константину Власенко опубликован на официальном сайте президента.

С 3 июня 2025 года по 15 февраля 2026 года Константин Власенко непрерывно удерживал огневую позицию Вертун вблизи села Синьковка на Харьковском направлении.

Несмотря на круглосуточные обстрелы, солдат блокировал маневры россиян, уничтожал их живую силу и технику и корректировал огонь своего подразделения.

15 февраля вражеская артиллерия и дроны разрушили позицию. При уходе Константин вместе с побратимом попал под повторную атаку БпЛА. Собратьев пропал без вести, а Власенко получил тяжелые огнестрельные ранения обеих ног.

Защитник добрался до укрытия возле школы и сам оказал себе помощь. Эвакуация наземным роботом провалилась из-за обстрелов врага. В результате ранений боец ​​потерял одну стопу из-за гангрены, а вторую был вынужден собственноручно ампутировать в укрытии.

Несмотря на сверхчеловеческую боль, более семи месяцев воин скрывался от россиян, вел наблюдения и передавал разведданные собратьям.

Первая воздушная эвакуация: что известно

4 октября 2026 Константина Власенко удалось успешно эвакуировать. Спецоперация готовилась несколько месяцев и объединила усилия воинов 30 ОМБр, 92 ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, 14 ОМБр имени князя Романа Великого и разработчиков модульных беспилотных систем.

Воздушная эвакуация длилась чуть больше часа. Сразу после приземления Константину предоставили профессиональную медицинскую помощь и направили в госпиталь.

Президент Владимир Зеленский лично отметил медалью За спасенную жизнь Сергея Стояна, который непосредственно пилотировал коптер. Остальные участники этой операции по спасению также поданы к высоким государственным наградам.

Фото: скриншот Факти ICTV

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