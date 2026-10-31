Президент України Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою — званням Герой України — солдата 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Костянтина Власенка.

Український захисник здійснив безцедентний подвиг: він 491 добу поспіль виконував бойові завдання на вогневій позиції, з яких 232 доби перебував абсолютно один, маючи важкі поранення та втративши обидві стопи.

Костянтин Власенко став першим, кого евакуювали повітрям.

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Володимир Зеленський надав звання Героя України Костянтину Власенку

Відповідний указ №1076/2026 щодо надання звання Героя України Костянтину Власенку опубліковано на офіційному сайті президента.

З 3 червня 2025 року до 15 лютого 2026 року Костянтин Власенко безперервно утримував вогневу позицію Вертун поблизу села Синьківка на Харківському напрямку.

Попри цілодобові обстріли, солдат блокував маневри росіян, знищував їхню живу силу та техніку й коригував вогонь свого підрозділу.

15 лютого ворожа артилерія та дрони зруйнували позицію. Під час відходу Костянтин разом із побратимом потрапив під повторну атаку БпЛА. Побратим зник безвісти, а Власенко дістав важкі вогнепальні поранення обох ніг.

Захисник дістався укриття біля школи та сам надав собі допомогу. Евакуація наземним роботом провалилася через обстріли ворога. Унаслідок поранень боєць втратив одну стопу через гангрену, а другу був змушений власноруч ампутувати в укритті.

Попри надлюдський біль, понад сім місяців воїн переховувався від росіян, вів спостереження та передавав розвіддані побратимам.

Перша повітряна евакуація: що відомо

4 жовтня 2026 року Костянтина Власенка вдалося успішно евакуювати. Спецоперація готувалася кілька місяців і об’єднала зусилля воїнів 30 ОМБр, 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка, 14 ОМБр імені князя Романа Великого та розробників модульних безпілотних систем.

Повітряна евакуація тривала трохи більше ніж годину. Одразу після приземлення Костянтину було надано фахову медичну допомогу та направлено до шпиталю.

Президент Володимир Зеленський особисто відзначив медаллю За врятоване життя Сергія Стояна, який безпосередньо пілотував коптер. Решта учасників цієї операції з порятунку також подані до високих державних нагород.

Фото: скріншот Факти ICTV

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