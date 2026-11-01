Украинские военные эвакуировали 167 мирных жителей из опасных населенных пунктов на правобережье Херсонской области.

Это стало возможным благодаря режиму прекращения огня, введенному на отдельных участках региона для проведения гуманитарной миссии в Олешках.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Эвакуация гражданских во время гуманитарной миссии в Олешках

Силы обороны Украины воспользовались условиями безопасности, которые сложились во время временного прекращения огня, чтобы помочь жителям прибрежных населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Речь идет о населенных пунктах вдоль Днепра, ежедневно пострадавших от российских обстрелов. Благодаря гуманитарной операции выехать смогли люди, которые ранее не могли покинуть опасные районы.

Подразделения гражданско-военного сотрудничества Группировка войск Юг совместно с представителями местных властей вывезли в более безопасные населенные пункты Херсонщины 167 человек, среди которых 22 ребенка и 21 маломобильного человека.

Эвакуация проходила в сложных и небезопасных условиях. Военным приходилось преодолевать поврежденные и заминированные дороги, а также участки, где оставались уничтожена военная техника и сожженные гражданские автомобили.

Такие препятствия значительно усложняли передвижение и требовали максимальной осторожности и координации между участниками операции.

Несмотря на опасность, военные подчеркивают, что главной задачей остается спасение гражданских, прежде всего тех, кто не может самостоятельно выехать из зон постоянных обстрелов.

Отмечается, что украинские подразделения строго соблюдают режим прекращения огня в районе проведения гуманитарной миссии.

Напомним, что гуманитарная миссия в оккупированных Олешках началась 27 октября 2026 года и завершилась 31 октября 2026 года.

По словам президента Владимира Зеленского, она прошла успешно. Во время установленного режима тишины специалисты разминировали автодороги, доставили гуманитарные грузы и эвакуировали граждан, которые нуждались в выезде из города и окружающей общины.

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