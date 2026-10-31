Гуманітарна операція з порятунку людей з Олешків успішно відбулася — Зеленський
Успішно відбулася гуманітарна операція з порятунку місцевих жителів тимчасово окупованого міста Олешки в Херсонській області. Під час встановленого режиму тиші фахівці розмінували автошляхи, доставили гуманітарні вантажі та евакуювали громадян, які потребували виїзду з міста та навколишньої громади.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Гуманітарна операція з порятунку людей з Олешків
За словами президент, станом на цей час українські громадяни з Олешків вже безпечно перетнули державний кордон України на Чернігівщині. Наразі всім евакуйованим нададуть необхідну підтримку.
Зеленський наголосив на важливості злагодженої роботи державних органів для підтримки громадян.
— Важливо, щоб урядові структури, всі залучені обласні та місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись, — стверджує президент.
Українська сторона розраховує, що гуманітарний доступ до Олешків буде зберігатися й надалі.
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