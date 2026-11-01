РФ атаковала объект энергетики в Тернопольской области: 12 населенных пунктов без света
Россия атаковала объект энергетики в Кременецкой общине Тернопольской области, в результате чего 12 населенных пунктов остаются полностью или частично без электроснабжения.
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Как сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух, Россия атаковала объект энергетики в Кременецком общине.
— К сожалению, вследствие вражеской атаки есть попадание в объект энергетики в Кременецкой общине, — написал он в Telegram.
По его словам, без электроснабжения полностью или частично остаются 12 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением питания.
— Еще раз подчеркиваю: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза остается реальной – берегите себя, – добавил он.
Напомним, что в воскресенье, 1 ноября 2026 года, российские войска атаковали Черновицкую область тремя беспилотниками.
Известно, что пострадал мужчина, также зафиксированы повреждения гражданского здания и разрушение административного здания.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.