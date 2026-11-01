Українські Сили оборони уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2 та командно-штабну машину системи протиповітряної оборони С-400 Тріумф.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про ураження російської ППО

За словами Володимира Зеленського, українським військовим вдалося уразити два важливі об’єкти російської протиповітряної оборони — зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2 та командно-штабну машину системи С-400 Тріумф.

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Загальна вартість уражених засобів ППО, зазначає президент, становить орієнтовно $70 млн. Водночас він не уточнив місця їхнього розташування та ступінь пошкодження після ударів.

Крім того, Зеленський підтвердив ураження комбінату Каменський у Ростовській області Росії. Це підприємство російського військово-промислового комплексу, залучене до виробництва ракет.

— Наші далекобійні санкції у Ростовському регіоні. Уражено комбінат Каменський — підприємство російського ОПК, яке залучене до виробництва ракет, — заявив президент.

Зеленський подякував військовослужбовцям СБУ та іншим складовим Сил оборони за проведені операції, наголосивши, що Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують військові можливості Росії.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження комбінату Каменський у Ростовській області РФ уночі проти 31 жовтня. Для удару по підприємству в Каменську-Шахтинському українські військові застосували безпілотники та ракети берегового комплексу Нептун.

За підтвердженими Генштабом даними, на території комбінату виникла пожежа на складі готової продукції, а також було пошкоджено чотири виробничі цехи.

Крім того, українські військові повідомляли про ураження чотирьох складів матеріально-технічних засобів російської армії на окупованих територіях Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Фото: Володимир Зеленський

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