57 дней с ранением на позиции: бойца эвакуировали с помощью дрона StarGate
- Бойцы 475 отдельного штурмового полка CODE 9.2 эвакуировали раненого военнослужащего с помощью дрона CASEVAC StarGate.
- 54-летний Андрей с позывным Донбасс провел на позиции с ранением 57 дней после подрыва на мине.
Бойцы 475 отдельного штурмового полка CODE 9.2 провели воздушную эвакуацию раненого военнослужащего, использовав беспилотник CASEVAC StarGate.
Об этом сообщила украинская технологическая оборонная компания SkyFall.
Эвакуация раненого бойца с помощью беспилотника: что известно
— Операцию провели бойцы 475 отдельного штурмового полка CODE 9.2. За несколько дней они спланировали и осуществили эвакуацию, спасли военнослужащего из смежного подразделения, который 57 дней оставался на позиции с ранением, — говорится в сообщении компании.
Спасенным оказался 54-летний Андрей с позывным Донбасс. С конца мая он находился на боевой позиции. 2 сентября во время выполнения боевого задания военнослужащий подорвался на мине.
Забрать раненого наземным транспортом не было возможности из-за сложного рельефа, минных заграждений и постоянных обстрелов. Дополнительную опасность представляли систематические атаки российских FPV-дронов.
Для проведения эвакуации привлекли беспилотник CASEVAC StarGate. Он пролетел более 15 км в одну сторону и забрал военнослужащего непосредственно с позиции, которая располагалась всего в двух километрах от государственной границы с РФ.
После успешного завершения операции Андрея доставили в больницу. Сейчас он проходит лечение.
Всего за полторы недели с помощью беспилотника StarGate удалось эвакуировать трех тяжелораненых украинских военнослужащих.
Напомним, в октябре с помощью большого беспилотника удалось эвакуировать военнослужащего, который самостоятельно удерживал позицию на Купянском направлении.
К операции присоединились несколько бригад и корпусов. Для спасения бойца привлекли подразделения беспилотных систем, артиллерии, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Фото: скриншот видео ОШП CODE 9.2