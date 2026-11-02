Бойцы 475 отдельного штурмового полка CODE 9.2 провели воздушную эвакуацию раненого военнослужащего, использовав беспилотник CASEVAC StarGate.

Об этом сообщила украинская технологическая оборонная компания SkyFall.

Эвакуация раненого бойца с помощью беспилотника: что известно

— Операцию провели бойцы 475 отдельного штурмового полка CODE 9.2. За несколько дней они спланировали и осуществили эвакуацию, спасли военнослужащего из смежного подразделения, который 57 дней оставался на позиции с ранением, — говорится в сообщении компании.

Спасенным оказался 54-летний Андрей с позывным Донбасс. С конца мая он находился на боевой позиции. 2 сентября во время выполнения боевого задания военнослужащий подорвался на мине.

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Забрать раненого наземным транспортом не было возможности из-за сложного рельефа, минных заграждений и постоянных обстрелов. Дополнительную опасность представляли систематические атаки российских FPV-дронов.

Для проведения эвакуации привлекли беспилотник CASEVAC StarGate. Он пролетел более 15 км в одну сторону и забрал военнослужащего непосредственно с позиции, которая располагалась всего в двух километрах от государственной границы с РФ.

После успешного завершения операции Андрея доставили в больницу. Сейчас он проходит лечение.

Всего за полторы недели с помощью беспилотника StarGate удалось эвакуировать трех тяжелораненых украинских военнослужащих.

Напомним, в октябре с помощью большого беспилотника удалось эвакуировать военнослужащего, который самостоятельно удерживал позицию на Купянском направлении.

К операции присоединились несколько бригад и корпусов. Для спасения бойца привлекли подразделения беспилотных систем, артиллерии, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

Фото: скриншот видео ОШП CODE 9.2

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