Бійці 475 окремого штурмового полку CODE 9.2 провели повітряну евакуацію пораненого військовослужбовця, використавши безпілотник CASEVAC StarGate.

Про це повідомила українська технологічно-оборонна компанія SkyFall.

Евакуація пораненого бійця за допомогою безпілотника: що відомо

– Операцію провели бійці 475 окремого штурмового полку CODE 9.2. За декілька днів вони спланували та здійснили евакуацію, врятувавши військовослужбовця із суміжного підрозділу, який 57 днів залишався на позиції з пораненням, – йдеться у повідомленні компанії.

Врятованим виявився 54-річний Андрій із позивним Донбас. Із кінця травня він перебував на бойовій позиції. 2 вересня під час виконання бойового завдання військовий підірвався на міні.

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Забрати пораненого наземним транспортом не було можливості через складний рельєф, мінні загородження та постійні обстріли. Додаткову небезпеку становили систематичні атаки російських FPV-дронів.

Для проведення евакуації залучили безпілотник CASEVAC StarGate. Він пролетів понад 15 км в один бік і забрав військового безпосередньо з позиції, яка розташовувалася лише за два кілометри від державного кордону з РФ.

Після успішного завершення операції Андрія доправили до лікарні. Наразі він проходить лікування.

Загалом за півтора тижня за допомогою безпілотника StarGate вдалося евакуювати трьох важкопоранених українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у жовтні за допомогою великого безпілотника вдалося евакуювати військового, який самотужки утримував позицію на Куп’янському напрямку.

До операції долучилися кілька бригад і корпусів. Для порятунку бійця залучили підрозділи безпілотних систем, артилерії, радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Фото: скріншот відео ОШП CODE 9.2

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