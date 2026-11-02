1 ноября Силы обороны Украины обезвредили 2500 российских военных. Это самые большие суточные потери армии РФ с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Рекордные потери армии РФ в сутки

Таким образом, 1 ноября русская армия теряла в среднем одного военного каждые 35 секунд. За час количество обезвреженных захватчиков превышало сотню.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован 21 октября 2026 года. Тогда потери российских войск составили 2250 человек в сутки.

До этого почти два года наибольшим показателем оставались потери 19 декабря 2024, когда российская армия потеряла 2 200 военных.

Октябрь 2026 также установил исторический рекорд для российской армии. В месяц ее потери составили 54 400 убитых и раненых военных.

Для сравнения, это почти равняется всему населению российской Воркуты, где проживает около 55 тыс. человек. Следовательно, только за один месяц русская армия потеряла количество личного состава, соизмеримое с населением целого города.

В Генштабе отмечают, что динамика потерь в начале ноября свидетельствует о том, что этот показатель может возрасти еще больше.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 713-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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