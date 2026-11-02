1 листопада Сили оборони України знешкодили 2 500 російських військових. Це найбільші добові втрати армії РФ від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Рекордні втрати армії РФ за добу

Таким чином, 1 листопада російська армія втрачала в середньому одного військового кожні 35 секунд. За годину кількість знешкоджених загарбників перевищувала сотню.

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Попередній рекорд зафіксували 21 жовтня 2026 року. Тоді втрати російських військ становили 2 250 осіб за добу.

До цього майже два роки найбільшим показником залишалися втрати 19 грудня 2024 року, коли російська армія втратила 2 200 військових.

Жовтень 2026 року також встановив історичний рекорд для російської армії. За місяць її втрати становили 54 400 убитих і поранених військових.

Для порівняння, це майже дорівнює всьому населенню російської Воркути, де проживає близько 55 тис. людей. Отже, лише за один місяць російська армія втратила кількість особового складу, співмірну з населенням цілого міста.

У Генштабі наголошують, що динаміка втрат на початку листопада свідчить про те, що цей показник може зрости ще більше.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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