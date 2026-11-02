Один окупант кожні 35 секунд: армія РФ зазнала рекордних втрат за добу
- 1 листопада ЗСУ знешкодили 2 500 російських військових.
- Це найбільші добові втрати армії РФ від початку повномасштабної війни.
1 листопада Сили оборони України знешкодили 2 500 російських військових. Це найбільші добові втрати армії РФ від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Рекордні втрати армії РФ за добу
Таким чином, 1 листопада російська армія втрачала в середньому одного військового кожні 35 секунд. За годину кількість знешкоджених загарбників перевищувала сотню.
Попередній рекорд зафіксували 21 жовтня 2026 року. Тоді втрати російських військ становили 2 250 осіб за добу.
До цього майже два роки найбільшим показником залишалися втрати 19 грудня 2024 року, коли російська армія втратила 2 200 військових.
Жовтень 2026 року також встановив історичний рекорд для російської армії. За місяць її втрати становили 54 400 убитих і поранених військових.
Для порівняння, це майже дорівнює всьому населенню російської Воркути, де проживає близько 55 тис. людей. Отже, лише за один місяць російська армія втратила кількість особового складу, співмірну з населенням цілого міста.
У Генштабі наголошують, що динаміка втрат на початку листопада свідчить про те, що цей показник може зрости ще більше.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 713-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.