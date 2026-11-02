Российские войска использовали режим прекращения огня в Олешках Херсонской области, чтобы усилить свои позиции.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Россия воспользовалась режим тишины в Олешках: что известно

По информации Генштаба, во время гуманитарной миссии в Олешках украинские военные обеспечили соблюдение режима прекращения огня и действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей.

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Благодаря этому гуманитарные грузы доставили по назначению, а жители Олешков, которые захотели эвакуироваться, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

В то же время российские войска, по данным украинского командования, использовали это время для укрепления своих военных позиций.

В частности, во время режима тишины в Олешках украинские военные зафиксировали:

ротацию российских подразделений;

укрепление военных позиций;

расширение антидроновых средств на дорогах;

наращивание военной логистики (в частности подвоз боеприпасов).

— Противник же использовал гуманитарную паузу в Олешках для укрепления своих позиций, — подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном завершении гуманитарной операции по спасению жителей временно оккупированных Олешков, которая началась 30 октября.

Во время установленного режима тиши удалось разминировать автодороги, доставить гуманитарные грузы и эвакуировать людей, которым нужно было уехать из города и окрестных населенных пунктов.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, среди спасенных были дети и пожилые люди: самому старшему эвакуированному исполнилось 94 года, а самому младшему — чуть больше года.

Зеленский сообщил, что эвакуированные украинцы благополучно пересекли государственную границу в Черниговской области и получат необходимую поддержку.

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