Успешно прошла гуманитарная операция по спасению местных жителей временно оккупированного города Олешки в Херсонской области. Во время установленного режима тишины специалисты разминировали автодороги, доставили гуманитарные грузы и эвакуировали граждан, нуждавшихся в выезде из города и окружающей общины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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