Россия готовит очередную массированную атаку по Украине. Основными целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры и логистики.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки.

Зеленский предупредил о массированном ударе РФ

– Мы знаем от разведки, что Россия готовит новый массированный удар по нашей стране, прежде всего по энергетике и логистике, – сказал Зеленский в вечернем обращении 2 ноября.

По словам президента, Россия надеется, что из-за внимания международного сообщества к выборам в США ее действия против Украины останутся без внимания.

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Речь идет, в частности, о проблемах с обеспечением украинской противовоздушной обороны, включая ракеты для систем Patriot.

Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Москву и ограничить ее доходы от продажи нефти и газа.

– Пока продолжается эта война, будет гореть их нефть, и деньги они с миром зарабатывать не смогут. Не нужно играть с российскими заработками от нефти или газа. Нужно надавить на Россию так, чтобы у них не было альтернатив, кроме окончания этой войны, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина дает ответ на российские атаки по украинским городам и мирным жителям.

Он поблагодарил военные подразделения, которые выполняют задачи по нанесению дальнобойных ударов по целям на территории РФ.

– На тот удар, который россияне готовят сейчас, мы обязательно им ответим, – добавил президент.

Напомним, 2 ноября российские войска атаковали поселок Камышеваха Запорожской области. В результате удара погибли 26 человек, есть раненые и пропавшие без вести. Среди погибших – полицейский и двое спасателей.

Российские военные нанесли прицельные удары по центру поселка как минимум девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000.

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