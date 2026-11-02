Россия готовит новый массированный удар по энергетике и логистике – Зеленский
- Россия готовит новый массированный удар по Украине, основными целями могут стать энергетические и логистические объекты.
- По данным разведки, РФ рассчитывает воспользоваться вниманием мира к выборам в США.
Россия готовит очередную массированную атаку по Украине. Основными целями могут стать объекты энергетической инфраструктуры и логистики.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки.
Зеленский предупредил о массированном ударе РФ
– Мы знаем от разведки, что Россия готовит новый массированный удар по нашей стране, прежде всего по энергетике и логистике, – сказал Зеленский в вечернем обращении 2 ноября.
По словам президента, Россия надеется, что из-за внимания международного сообщества к выборам в США ее действия против Украины останутся без внимания.
Речь идет, в частности, о проблемах с обеспечением украинской противовоздушной обороны, включая ракеты для систем Patriot.
Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Москву и ограничить ее доходы от продажи нефти и газа.
– Пока продолжается эта война, будет гореть их нефть, и деньги они с миром зарабатывать не смогут. Не нужно играть с российскими заработками от нефти или газа. Нужно надавить на Россию так, чтобы у них не было альтернатив, кроме окончания этой войны, – отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина дает ответ на российские атаки по украинским городам и мирным жителям.
Он поблагодарил военные подразделения, которые выполняют задачи по нанесению дальнобойных ударов по целям на территории РФ.
– На тот удар, который россияне готовят сейчас, мы обязательно им ответим, – добавил президент.
Напомним, 2 ноября российские войска атаковали поселок Камышеваха Запорожской области. В результате удара погибли 26 человек, есть раненые и пропавшие без вести. Среди погибших – полицейский и двое спасателей.
Российские военные нанесли прицельные удары по центру поселка как минимум девятью управляемыми авиабомбами ФАБ-3000.