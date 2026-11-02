У Білій Церкві Київської області 2 листопада повідомили про призупинення водопостачання через пошкодження інфраструктурного об’єкта.

Про це повідомило підприємство Білоцерківвода.

Відключення води в Білій Церкві 2 листопада: що відомо

За інформацією підприємства, через пошкодження інфраструктурного об’єкта водопостачання в місті буде призупинено.

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Жителів Білої Церкви закликали завчасно зробити запас води для побутових потреб. Точний час припинення водопостачання та орієнтовні терміни його відновлення в повідомленні не зазначені.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко у своєму ранковому зведенні підтвердив, що в Білоцерківському районі внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

За його словами, є наслідки й в Обухівському районі. Там спалахнув автомобіль. Вогонь знищив легковик і причіп, ще один автомобіль зазнав пошкоджень.

До місцевої лікарні з осколковим пораненням шиї госпіталізували чоловіка.

Нагадаємо, що вранці 2 листопада в Києві та Київській області за командою Укренерго запровадили аварійні відключення електроенергії. У ДТЕК повідомили, що під час таких обмежень погодинні графіки не діють.

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