Введены аварийные отключения света в Киеве и области: графики не действуют
Аварийные отключения света в Киеве и Киевской области ввели утром 2 ноября по команде Укрэнерго.
Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК в официальном Telegram-канале.
Аварийные отключения света в Киеве и области 2 ноября: что известно
По информации ДТЭК, в столице и Киевской области по распоряжению Укрэнерго ввели аварийные отключения электроэнергии.
Во время аварийных отключений почасовые графики не действуют. Поэтому свет могут отключать вне ранее установленных часов.
В компании отметили, что будут сообщать об изменениях ситуации в своем Telegram-канале. Когда именно отменят аварийные отключения в Киеве и области, пока неизвестно.
Накануне, 1 ноября, в Киеве также ввели аварийные отключения света из-за российских обстрелов.
Из-за перебоев с электроснабжением в нескольких районах столицы снизилось давление воды, а часть домов могла остаться без водоснабжения. Впоследствии работу насосных станций на правом берегу Киева возобновили, а давление воды нормализовалось.