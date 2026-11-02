Аварийные отключения света в Киеве и Киевской области ввели утром 2 ноября по команде Укрэнерго.

Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК в официальном Telegram-канале.

Аварийные отключения света в Киеве и области 2 ноября: что известно

По информации ДТЭК, в столице и Киевской области по распоряжению Укрэнерго ввели аварийные отключения электроэнергии.

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Во время аварийных отключений почасовые графики не действуют. Поэтому свет могут отключать вне ранее установленных часов.

В компании отметили, что будут сообщать об изменениях ситуации в своем Telegram-канале. Когда именно отменят аварийные отключения в Киеве и области, пока неизвестно.

Накануне, 1 ноября, в Киеве также ввели аварийные отключения света из-за российских обстрелов.

Из-за перебоев с электроснабжением в нескольких районах столицы снизилось давление воды, а часть домов могла остаться без водоснабжения. Впоследствии работу насосных станций на правом берегу Киева возобновили, а давление воды нормализовалось.

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