Поздним вечером 1 ноября было взломано приложение Воздушная тревога, в результате чего граждане получали фейковые уведомления о различных видах угроз. В случае подобных инцидентов узнавать об опасности можно и другим способом.

Соответствующие рекомендации обнародовало Министерство цифровой трансформации Украины.

Не работает приложение Воздушная тревога: как узнать об опасности

В министерстве выделили четыре ключевых способа, как можно узнать о воздушной тревоге, когда не работает приложение.

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1. Необходимо включить экстренные оповещения на смартфоне.

В устройствах на операционной системе IOS зайдите в раздел Параметры и выберите Уведомления. Затем прокрутите экран вниз, в разделе Экстренные оповещения включите ползунки.

В устройствах на операционной системе Android необходимо зайти в раздел Настройки, затем выбрать Пароли и безопасность (или Безопасность и экстренные ситуации). Затем выберите Экстренные оповещения и активируйте ползунки. Или же в разделе Местонахождение нужно найти пункт Уведомления о воздушных тревогах в Украине, перейти в него и включить уведомления.

– Государственная система экстренных оповещений посылает сигналы об опасности, игнорируя режимы тишины на вашем устройстве. Это гарантирует, что вы услышите тревогу мгновенно, чтобы вовремя спуститься в укрытие, — подчеркнули в Минцифре.

2. Нужно реагировать на сирены.

Как уточнили в ГСЧС Украины, общегосударственная система оповещения работает в штатном режиме.

Сигналы о воздушных угрозах продолжают передавать в областные военные администрации и на уличные системы оповещения.

Поэтому нужно следить за официальной информацией местных органов власти, реагировать на сигналы громкоговорителей и в случае угроз направляться в укрытие.

3. Следует искать информацию только на официальных источниках.

Так, верифицированную информацию о воздушных угрозах можно получать исключительно из каналов Воздушных Сил ВСУ в Telegram, WhatsApp, Viber.

4. Жители столицы могут использовать приложение Киев Цифровой.

Для жителей Киева предупреждения о воздушной тревоге поступают в приложении Киев цифровой.

Как отметили в КГГА, приложение и уличная система оповещения в столице работают в штатном режиме.

Кроме того, информация об объявлении и отбое воздушной тревоги в Киеве публикуется в официальном Telegram-канале КГГА.

Как известно, во время взлома приложения Воздушная тревога вечером 1 ноября по всей Украине была объявлена ​​ракетная опасность. Граждане получали уведомления о якобы ядерной угрозе, химической опасности и возможном “ударе Орешника”.

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