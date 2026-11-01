Пізно ввечері 1 листопада був зламаний застосунок Повітряна тривога, внаслідок чого громадяни отримували фейкові сповіщення про різні види загроз. У разі подібних інцидентів дізнаватися про небезпеку можна і в інший спосіб.

Відповідні рекомендації оприлюднило Міністерство цифрової трансформації України.

Не працює застосунок Повітряна тривога: як дізнатися про небезпеку

У міністерстві виділили чотири ключові способи, як можна дізнатися про повітряну тривогу, коли не працює застосунок.

Зараз дивляться

1. Потрібно увімкнути екстрені сповіщення на смартфоні.

У пристроях на операційній системі IOS зайдіть у розділ Параметри і оберіть Сповіщення. Після цього прогорніть екран донизу, у розділі Екстрені оповістки увімкніть повзунки.

У пристроях на операційній системі Android потрібно зайти у розділ Налаштування, після чого обрати Паролі та безпека (або Безпека та екстрені ситуації). Далі оберіть Екстрені сповіщення та активуйте повзунки. Або ж у розділі Місцезнаходження потрібно знайти пункт Сповіщення про повітряні тривоги в Україні, перейти в нього та увімкнути сповіщення.

– Державна система екстрених оповіщень надсилає сигнали про небезпеку, ігноруючи режими тиші на вашому пристрої. Це гарантує, що ви почуєте тривогу миттєво, щоб вчасно спуститися в укриття, – наголосили в Мінцифри.

2. Слід зважати на сирени.

Як уточнили у ДСНС України, загальнодержавна система оповіщення працює у штатному режимі.

Сигнали про повітряні загрози продовжують передавати до обласних військових адміністрацій та до вуличних систем оповіщення.

Тому варто стежити за офіційною інформацією органів місцевої влади, реагувати на сигнали гучномовців та у разі загроз прямувати в укриття.

3. Варто шукати інформацію лише на офіційних джерелах.

Так, верифіковану інформацію про повітряні загрози можна отримувати виключно з каналів Повітряних Сил ЗСУ в Telegram, WhatsApp, Viber.

4. Мешканці столиці можуть використовувати застосунок Київ Цифровий.

Для мешканців Києва попередження про повітряну тривогу надходять у застосунку Київ цифровий.

Як наголосили в КМДА, застосунок та вулична система оповіщення в столиці працюють у штатному режимі.

Крім того, інформація про оголошення та відбій повітряної тривоги в Києві публікується в офіційному Telegram-каналі КМДА.

Як відомо, під час зламу застосунку Повітряна тривога ввечері 1 листопада по всій Україні було оголошено ракетну небезпеку. Громадяни отримували сповіщення про нібито ядерну загрозу, хімічну небезпеку та можливий “удар Орєшніком”.

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