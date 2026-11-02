Украина будет продолжать атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, пока РФ наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News.

Зеленский назвал условие для прекращения ударов по НПЗ России

По словам президента, Украина не может оставлять без ответа российские атаки на энергетическую инфраструктуру и гибель людей. Киев неоднократно поднимал вопрос об ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом и его командой.

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Зеленский подчеркнул, что прекращение украинских ударов по НПЗ возможно только при условии, что Россия перестанет атаковать украинскую энергосистему.

— Мы объяснили, что не можем не отвечать на российские атаки на нашу энергетику после того, как Россия убивает наших людей, атакует нашу электроэнергетику, газовую инфраструктуру, нефтеперерабатывающие заводы, — заявил президент.

Другим вариантом Зеленский назвал поставки Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Они нужны для защиты энергетической инфраструктуры от российских воздушных атак.

Президент отметил, что Украина готова самостоятельно оплатить такие поставки.

— Если вы хотите, чтобы мы в течение одного месяца не атаковали их нефтеперерабатывающие заводы, предоставьте нам Patriot на один месяц, — сказал Зеленский.

Ранее, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на увеличение числа воздушных атак со стороны РФ.

По словам главы государства, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о намерениях России расширить перечень гражданских объектов для атак накануне зимы.

Зеленский отметил, что речь идет, в частности, об инфраструктуре, логистике, дорогах, школах и больницах. По его мнению, цель таких ударов — заставить украинцев покидать Киев и другие города.

В то же время президент подчеркнул, что Украина не будет наносить удары по гражданскому населению.