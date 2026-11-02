Україна продовжуватиме атакувати російські нафтопереробні заводи, доки РФ завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Fox News.

Зеленський назвав умову для припинення ударів по НПЗ Росії

За словами президента, Україна не може залишати без відповіді російські атаки на енергетичну інфраструктуру та загибель людей. Київ неодноразово порушував питання ударів по російських нафтопереробних заводах під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом та його командою.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив, що припинення українських ударів по НПЗ можливе за умови, якщо Росія перестане атакувати українську енергосистему.

— Ми пояснили, що не можемо не відповідати на атаки на нашу енергетику після того, як Росія вбиває наших людей, атакує нашу електроенергетику, газову інфраструктуру, нафтопереробні заводи, – заявив президент.

Іншим варіантом Зеленський назвав постачання Україні ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot. Вони необхідні для захисту енергетичної інфраструктури від російських повітряних атак.

Президент зазначив, що Україна готова самостійно оплатити такі постачання.

— Якщо ви хочете, щоб ми протягом одного місяця не атакували їхні нафтопереробні заводи, надайте нам Patriot на один місяць, – сказав Зеленський.

Раніше, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters заявив, що Україна посилить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на збільшення повітряних атак РФ.

За словами глави держави, українська розвідка отримала документи, які свідчать про наміри Росії розширити перелік цивільних об’єктів для атак напередодні зими.

Зеленський зазначив, що йдеться, зокрема, про інфраструктуру, логістику, дороги, школи та лікарні. На його думку, мета таких ударів — змусити українців залишати Київ та інші міста.

Водночас президент наголосив, що Україна не завдаватиме ударів по цивільному населенню.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.