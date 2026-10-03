Украина усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую политику Москвы относительно воздушных атак, направленную на то, чтобы заставить людей покидать Киев и другие города. Однако Киев не будет наносить удары по гражданскому населению.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Украина усилит удары по российским НПЗ

По словам Зеленского, украинская разведка получила документы, свидетельствующие о том, что российский диктатор Владимир Путин издал “новую доктрину” относительно военных атак на значительно более широкий круг гражданских объектов Украины накануне этой зимы.

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— Мы видели документы и знаем, что они позволяют им атаковать инфраструктуру… логистику… дороги, школы, больницы, чтобы оказывать давление на людей и заставить их покидать столицу, покидать разные города. Это цель операции, — сказал президент.

Он добавил, что причиной изменения политики стало желание Путина продемонстрировать силу в то время, когда его армия теряет позиции в одном из ключевых районов фронта и несет все большие потери.

Кремль не дал комментарий на запрос Reuters. Однако в заявлении с призывом к иностранным гражданам покинуть Киев МИД России заявил, что Москва продолжит систематически наносить удары по целям, называя их ответом на украинские атаки по России в течение последних месяцев.

За последнюю неделю Киев подвергся непрерывным атакам российских дронов и ракет, направленным на энергетические и телекоммуникационные объекты, дорожную и железнодорожную инфраструктуру.

Впервые Россия нанесла удары по мостам через Днепр, которые соединяют восточную и западную части Киева.

Зеленский добавил, что Украина ответит на изменение тактики Москвы, но не будет без разбора наносить удары по гражданской инфраструктуре.

— Мы должны отвечать любым доступным нам способом. Если они атакуют нашу энергетику, мы должны отвечать по их энергетике. В первую очередь по нефтеперерабатывающим заводам: потому что это то, что приносит им деньги для этой войны. Но мы, конечно, не будем отвечать так же, как они, нанося удары по любым гражданским объектам, — подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский говорил, что в начале сентября Путин дал указание действовать без каких-либо правил после того, как России не удалось оккупировать Украину.

Он отметил со ссылкой на данные разведки, что РФ перешла к массированным атакам и стремится нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.

В частности, речь идет об ударах по мостам, дата-центрам, интернету и мобильной связи, больницам, детским садам, школам и университетам.

Президент предполагает, что с помощью атак на гражданское население Путин стремится заставить жителей Киева покинуть столицу.

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