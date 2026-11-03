Аварійні відключення світла у Києві та двох областях України запровадили вранці 3 листопада.

Про запровадження екстрених відключень повідомили у ДТЕК із посиланням на команду НЕК Укренерго.

Аварійні відключення світла 3 листопада: що відомо

За інформацією ДТЕК, екстрені відключення електроенергії запроваджені у:

Зараз дивляться

Києві;

Київській області;

Дніпропетровській області.

Рішення про застосування обмежень ухвалило Укренерго.

У ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень звичайні графіки не діють. Це означає, що заздалегідь визначені години відсутності електроенергії можуть не відповідати фактичним відключенням.

Про зміни в застосуванні обмежень енергетики обіцяють повідомляти додатково.

Нагадаємо, що вранці 3 листопада російські війська атакували Дніпро та Криворізький район Дніпропетровської області. Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Близько 04:00 начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Згодом очільник області заявив про повторні удари по Дніпру, внаслідок яких пошкоджено житлові будинки. Також стало відомо про поранених, однак їх кількість та стан на той момент не уточнювали.

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