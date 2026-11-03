В Україні триває одна з наймасштабніших атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Через масовані удари ситуація в енергосистемі країни додатково ускладнилася, у зв’язку з чим у низці регіонів, включно зі столицею, вимушено ввели аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

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В Укренерго повідомили про аварійні відключення світла

За даними Укренерго, лише протягом минулої доби ворог здійснив понад два десятки цілеспрямованих ударів по українських енергетичних об’єктах, застосувавши рекордно високу кількість ракет та дронів.

— Внаслідок сьогоднішніх обстрілів ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася. Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, — повідомили в Укренерго.

Через масштабні пошкодження обладнання станом на зараз в багатьох регіонах України та у місті Київ діють аварійні відключення світла.

У компанії запевнили, що тисячі фахівців працюють у цілодобовому режимі безпосередньо з моменту перших нічних влучань, щоб ліквідувати наслідки атак та повернути електропостачання в оселі громадян.

— Тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись обʼєкти критичної інфраструктури. Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію, — підкреслили в Укренерго.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 листопада та вранці російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Під ударами опинилися об’єкти у десяти областях. Зокрема, були атаковані енергетичні об’єкти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській областях.

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