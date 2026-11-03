Події, що сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом, є неприпустимими та підривають єдність українського суспільства в умовах російської загрози, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Буданов про інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Він повідомив, що наразі правоохоронці та відповідальні органи встановлюють усі обставини події, щоб з’ясувати її причини, притягнути винних до відповідальності та не допустити повторення подібних ситуацій.

– Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози, – зазначив Буданов.

Водночас спільно з представниками силового блоку опрацьовуються необхідні рішення для належного реагування на інцидент і запобігання можливим провокаціям.

Зараз дивляться

Українців також закликали під час розв’язання конфліктів та ухвалення рішень насамперед керуватися інтересами держави й національної єдності.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що в одному з домоволодінь у Петропавлівській Борщагівці могли перебувати військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, а також представники Національної гвардії.

Після поширення цієї інформації біля будівлі зібралися місцеві жителі, які намагалися потрапити на територію, зокрема силоміць відчинити ворота.

На місце прибули керівництво поліції Київської області та командування Нацгвардії.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко підтвердив, що в будівлі перебували військові, яких повернули до підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ). За його словами, чотирьох військовослужбовців доправили до лікарні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.