В ночь на 4 ноября российские войска запустили по Украине беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 4 ноября: что известно

Российская атака началась вечером 3 ноября, примерно с 18:00, и продолжалась всю ночь.

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Для ударов по Украине противник использовал 310 беспилотников. Среди них были ударные Shahed, дроны типа Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия, 81 из которых — реактивные.

Запуски осуществлялись из пяти районов на территории России: Орла, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Еще два направления запусков — временно оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму.

Для отражения воздушного нападения задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 украинским защитникам удалось сбить или подавить 272 из 310 запущенных дронов.

Среди уничтоженных воздушных целей — 64 реактивных Shahed. Также силы ПВО сбивали и подавляли обычные Shahed, Герберы и дроны других типов.

Однако полностью избежать попаданий не удалось.

По предварительным данным, российские средства воздушного нападения достигли целей в 19 точках. Еще в 15 точках зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

На момент утренней сводки в воздушном пространстве Украины оставалось более 20 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны продолжают боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.