РФ атаковала Украину 310 дронами, более 80 из них – реактивные: сколько сбила ПВО
В ночь на 4 ноября российские войска запустили по Украине беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 4 ноября: что известно
Российская атака началась вечером 3 ноября, примерно с 18:00, и продолжалась всю ночь.
Для ударов по Украине противник использовал 310 беспилотников. Среди них были ударные Shahed, дроны типа Гербера и беспилотники-имитаторы Пародия, 81 из которых — реактивные.
Запуски осуществлялись из пяти районов на территории России: Орла, Курска, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска.
Еще два направления запусков — временно оккупированный Донецк и Гвардейское в оккупированном Крыму.
Для отражения воздушного нападения задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 украинским защитникам удалось сбить или подавить 272 из 310 запущенных дронов.
Среди уничтоженных воздушных целей — 64 реактивных Shahed. Также силы ПВО сбивали и подавляли обычные Shahed, Герберы и дроны других типов.
Однако полностью избежать попаданий не удалось.
По предварительным данным, российские средства воздушного нападения достигли целей в 19 точках. Еще в 15 точках зафиксировали падение обломков сбитых дронов.
На момент утренней сводки в воздушном пространстве Украины оставалось более 20 ударных дронов. Силы противовоздушной обороны продолжают боевую работу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 715-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.