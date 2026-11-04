Кабінет міністрів запровадив щомісячні доплати у розмірі 30 тис. грн для працівників, які відновлюють пошкоджені російськими атаками об’єкти енергетики, житлово-комунального господарства та залізничної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у середу, 4 листопада.

Доплати за відновлення зруйнованих об’єктів критичної інфраструктури

– Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тис. грн державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, починаючи з листопада і до кінця опалювального сезону, – зазначив він.

Міністр енергетики Денис Шмигаль додав, що йдеться про оновлення програми додаткових виплат для ремонтних бригад. Відповідний проєкт підготувало Міністерство енергетики.

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Допомогу від держави отримуватимуть фахівці, які виконують ремонтні роботи на об’єктах електро-, тепло-, газо- та водопостачання, водовідведення, а також залізничного транспорту загального користування. Програма діятиме з листопада до березня.

– Виплати розпочнемо вже цього місяця, – уточнив Шмигаль.

Координацію експериментального проєкту забезпечуватимуть Міністерство енергетики та Міністерство інфраструктури.

Як повідомив Корецький, рішення ухвалили на пряме доручення президента. За його словами, Росія щодня атакує об’єкти критичної інфраструктури, запускаючи по них 300-400 дронів, і регулярно завдає ракетних ударів. Із серпня зафіксовано понад 2 тис. влучань.

Подібну програму уряд запроваджував і під час минулого опалювального сезону. Тоді працівникам, залученим до відновлювальних робіт, виплачували по 20 тис. грн щомісяця.

2 листопада президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів відновити програму щомісячних доплат енергетикам, які беруть участь у ремонті енергетичної інфраструктури.

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