Из-за масштабных и систематических атак России на энергетическую инфраструктуру Украины атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации электроэнергии.

Возобновление их работы до номинальных показателей будет происходить постепенно.

АЭС Украины снизили мощность генерации из-за атак РФ

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме, российские войска продолжают наносить удары по объектам генерации электроэнергии и подстанциям, обеспечивающим ее передачу потребителям.

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В результате повреждений энергетической инфраструктуры украинские атомные электростанции вынужденно сократили объемы производства электроэнергии.

Возвращение АЭС к номинальной мощности станет возможным после восстановления электросетей, поврежденных российскими обстрелами. Этот процесс будет происходить поэтапно.

По состоянию на утро 4 ноября из-за атак РФ часть потребителей остается без электроснабжения в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы повсюду, где это разрешает безопасность.

Наибольшие проблемы с электроснабжением наблюдаются в Киеве и Киевской области. Из-за значительных повреждений энергетического оборудования в столичном регионе введены сетевые ограничения.

Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

В Харьковской области продолжают действовать аварийные отключения света. Причинами стали повреждения оборудования в результате предыдущих российских атак, а также снижение напряжения в высоковольтной сети.

Вернуться к плановым графикам отключений в регионе смогут после стабилизации работы энергосистемы.

В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей. Для промышленных компаний также используют ограничения мощности.

В Минэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может изменяться в течение дня. Украинцев призывают проверять актуальные графики и сообщения о возможных изменениях на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Напомним, что российские войска направили три беспилотника на подстанцию, важную для стабильной работы Хмельницкой АЭС.

Денис Шмыгаль заявил, что атака создает угрозу ядерной безопасности Европы.

Фото: Минэнерго

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