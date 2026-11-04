Европейская комиссия обнародовала ежегодный доклад по расширению ЕС, в котором оценила прогресс Украины на пути к членству и определила дальнейшие шаги евроинтеграции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на чиновника Еврокомиссии.

Вступление Украины в ЕС: какие реформы необходимо провести

По словам представителя Еврокомиссии, Украина продолжает проводить реформы даже в условиях полномасштабной войны с Россией.

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В частности, антикоррупционные органы сохраняют независимость и работают в целом эффективно. Также Еврокомиссия отметила существенное продвижение в других сферах.

В то же время, для дальнейшего продвижения к членству в ЕС Киев должен ускорить реформы в сфере правосудия, демократических институтов, государственного управления и защиты прав национальных меньшинств.

Если Украина в течение 2027 года выполнит необходимые требования, Совет ЕС сможет принять промежуточный отчет об оценке выполнения критериев (IBAR). Это обязательное условие для закрытия отдельных переговорных разделов.

В Еврокомиссии подчеркнули, что план Украины завершить переговоры о вступлении до конца 2027 года является амбициозным и потребует значительного ускорения реформ.

Брюссель готов поддерживать Киев в выполнении необходимых условий.

Следующим шагом должно стать открытие Советом ЕС остальных переговорных кластеров. В Еврокомиссии надеются, что это произойдет до декабря 2026 года.

Расширение ЕС: какие перспективы других стран

Ежегодный доклад Еврокомиссии включает десять стран-партнеров, среди которых Украина, Молдова, Черногория, Албания, Сербия, Грузия и другие.

Для четырех наиболее продвинувшихся на пути евроинтеграции государств – Украины, Молдовы, Черногории и Албании – подготовили отдельные дорожные карты на ближайший год.

В частности, Черногория может завершить переговоры о вступлении уже в конце 2026 года. После этого предполагается согласование договора о вступлении весной 2027 года и его подписании в июне.

Албания при сохранении темпов реформ может завершить переговорный процесс к концу 2027 года. Для Молдовы на следующий год предусмотрено принятие промежуточных критериев.

В Еврокомиссии подчеркнули, что продвижение каждого государства к членству будет зависеть от фактически проведенных реформ.

– Пути к членству напрямик не существует, – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Последнее расширение Европейского Союза произошло в 2013 году.

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